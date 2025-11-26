工商協進會：勞動部願調升製造業中階技術人力核配比

工商協進會今天在工商早餐會會後記者會指出，勞動部在勞工政策方面給出多項正面回應，其中包含放寬中階技術移工的核配比率，表達願意放寬製造業中階技術人力的核配比率，並將於明年1月起自原本的25%調升至100%。

工商協進會上午在台北君品酒店舉行「114年工商早餐會」，代理秘書長邱一徹在會後記者會上指出，早餐會氣氛良好，協進會提出的47項提案多數獲得政府部會的正面回應。

邱一徹指出，對於產業界提出的需求，勞動部已表達願意放寬製造業中階技術人力的核配比率，並將於明年1月起自原本的25%調升至100%。

此外，有關「週休三日」議題，因公投連署已達門檻，依法政府需在12月7日前給出回應，媒體詢問工商界是否有能力承擔週休三日的衝擊，工商協進會理事長吳東亮表示，週休三日固然是一項理想，人人都希望能有更多休息時間，但國際經驗顯示，真正全面實施週休三日的國家比例仍相當有限，尚未成為主流做法。

他進一步指出，若台灣實施週休三日，首先面臨的是企業人力不足的問題；其次，工時減少將直接影響勞工收入，對多數勞工而言不一定是好事。因此他認為，週休三日涉及層面廣泛，應審慎討論、循序推動，而非急於落實。