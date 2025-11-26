影／揭中油新四輕擴建花千億 環團籲立委擋下並檢視投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會上午在立法院舉行記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，新四輕擴建案所需高達1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。

環團表示當民間努力在末端減少廢棄物時，政府卻計畫投入1062億鉅資，在源頭擴增塑膠原物料產能。針對中油新四輕案，環團認為此案在市場需求與政策一致性上均存在重大風險，這不僅是對納稅義務人的不負責，更使垃圾問題難解與加重衝擊生態，並阻礙政府的淨零政策。

環團呼籲立法院謹慎審查此案預算，避免中油進行高風險投資。這筆鉅款不應投入高汙染的石化業擴張，我們需要的是讓產業真正脫胎換骨的綠色投資，而不是一座讓我們在國際減碳賽局中，永遠抬不起頭的新四輕。