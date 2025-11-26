快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

影／揭中油新四輕擴建花千億 環團籲立委擋下並檢視投資案

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會上午在立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。記者杜建重／攝影
綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會上午在立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。記者杜建重／攝影

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會上午在立法院舉行記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，新四輕擴建案所需高達1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。

環團表示當民間努力在末端減少廢棄物時，政府卻計畫投入1062億鉅資，在源頭擴增塑膠原物料產能。針對中油新四輕案，環團認為此案在市場需求與政策一致性上均存在重大風險，這不僅是對納稅義務人的不負責，更使垃圾問題難解與加重衝擊生態，並阻礙政府的淨零政策。

環團呼籲立法院謹慎審查此案預算，避免中油進行高風險投資。這筆鉅款不應投入高汙染的石化業擴張，我們需要的是讓產業真正脫胎換骨的綠色投資，而不是一座讓我們在國際減碳賽局中，永遠抬不起頭的新四輕。

環團 中油 綠色

延伸閱讀

陳其邁任期剩1年 環團要環境部、高市府：速通過鋼鐵業空汙加嚴標準

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

史瓦帝尼眾議院議長參訪桃煉廠 中油：促雙邊深化合作

中油三接工程案挨批浪費公帑 泛亞工程員工：沒得標就說弊案圖利？

相關新聞

影／四接改建台電提3承諾 謝國樑：有安全才會考慮後續的每一步

針對協和電廠改建台電四接案，台電公司副總經理鄭慶鴻今天在出席活動時，向地方提出三項承諾，指一定會按市長指示的「確保所有基...

自主危老重建「銀行不敢貸」 內政部：修都更條例 中央10倍擔保

台灣面臨人屋雙老及少子化問題，內政部推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能等政策，除公辦、民辦都更外，自主都更也是後續施政...

AI取代人力現「就業平靜期」？卡位高薪 資深工程師薪資揭密

AI是否泡沫化疑慮升溫，使得「AI熱潮是否過熱」成為關注焦點。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）點出另...

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行...

AI 帶動產業新革命 葉俊顯：台灣要成為全球智慧科技關鍵力量

國發會主委葉俊顯26日表示，AI 已成為全球科技與產業競逐的核心驅動力，不僅是技術突破，更是推動產業轉型、提升國家競爭力...

影／出席工商早餐會 卓榮泰高呼「台灣的工商大進步」

工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰、工商協進會理事長吳東亮等出席，卓榮泰進入會場前振臂高呼「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。