影／四接改建台電提3承諾 謝國樑：有安全才會考慮後續的每一步

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑說，「沒有安全就沒有電廠，一定要做最嚴格的把關，才會考慮後續的每一步。」記者游明煌／攝影
市長謝國樑說,「沒有安全就沒有電廠,一定要做最嚴格的把關,才會考慮後續的每一步。」記者游明煌／攝影

針對協和電廠改建台電四接案，台電公司副總經理鄭慶鴻今天在出席活動時，向地方提出三項承諾，指一定會按市長指示的「確保所有基隆市民安全為第一優先」。市長謝國樑說，「沒有安全就沒有電廠，一定要做最嚴格的把關，才會考慮後續的每一步。」

基隆市政府今天上午舉行太白里白米甕籃球場周邊環境改善啟用典禮，台電大力協助完成，地點就在協和電廠旁的太白里，現場還可看到協和的三根大煙囪。

台電公司副總經理鄭慶鴻在致詞時表示，在推動協和電廠更新改建過程中，首先，一定會按市長指示的「確保所有基隆市民安全為第一優先」；第二在推動過程及長遠來講，都是為了會確保基隆日後的穩定供電；第三會持續和地方共存共榮，照顧地方。

謝國樑對於台電向地方居民保證的三項承諾回應說，日前市府召開協和電廠更新安全及減災會議，邀請很多安全、消防及相關專家都與會，大家有很多意見和想法，下次開會將會邀請台電公司共同參加安全及減災會議。

謝國樑表示，未來規畫期、施工期，市府都要了解到專家對未來更新的看法和措施，「沒有安全就沒有電廠，一定要做最嚴格的把關，才會考慮後續的每一步。」

台灣電力在基隆市執行協和發電廠更新改建計畫，內容包含填海造陸設置天然氣接收站及卸收碼頭，以汰除原有燃油機組並改建為燃氣複循環機組，同時增設液化天然氣（LNG）儲槽及氣化設施。

該計畫之環境影響評估審查已於今年2月26日經環境部環境影響評估審查委員會決議通過。基隆市政府24日召開會議，針對後續改建工程的安全議題進行討論，並邀請相關領域之專家學者擔任委員，以提供市府相關安全把關參考建議。

會中委員建議應要求協和發電廠提出完整的安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件進行量化分析，以做為市府研擬後續災害搶救策略之依據。同時，也請市府全面檢視基隆市現有之救災量能，評估其是否足以因應未來可能的災害需求。

謝國樑當時在會中表示，該計畫應公開透明，後續會議將請協和發電廠人員參與討論，並依委員意見執行計畫。另外，協和發電廠距離市中心甚近，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據委員所提之建議嚴格把關，並從規劃到細部設計階段逐步落實相關安全措施，期能全面提升基隆市面對重大能源設施時之災害防救能力。

現場可看到協和三根大煙囪，市長謝國樑說，「沒有安全就沒有電廠，一定要做最嚴格的把關，才會考慮後續的每一步。」記者游明煌／攝影
現場可看到協和三根大煙囪,市長謝國樑說,「沒有安全就沒有電廠,一定要做最嚴格的把關,才會考慮後續的每一步。」記者游明煌／攝影
台電公司副總經理鄭慶鴻（右二）今天在出席活動時，向地方提出三項承諾，表示一定會按市長謝國樑（右一）指示的「確保所有基隆市民安全為第一優先」推動四接。記者游明煌／攝影
台電公司副總經理鄭慶鴻(右二)今天在出席活動時,向地方提出三項承諾,表示一定會按市長謝國樑(右一)指示的「確保所有基隆市民安全為第一優先」推動四接。記者游明煌／攝影

基隆 台電 謝國樑

