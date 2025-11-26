自主危老重建「銀行不敢貸」 內政部：修都更條例 中央10倍擔保

台灣面臨人屋雙老及少子化問題，內政部推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能等政策，除公辦、民辦都更外，自主都更也是後續施政重要方向。綠委張宏陸今質詢，許多自主危老重建貸不到款。內政部表示，都更條例修法會加入信用保證制度，由中央做擔保、供10倍信保額度擔保。

立法院內政委員會今審查土地法修正草案、原住民身分法修正草案。張宏陸表示，內政部鼓勵民眾自主都更或是危老重建，但卻有民眾反映無法向銀行貸款，而內政部長劉世芳日前曾說會向財政部、金管會溝通。

董建宏答詢，劉部長有親自拜會央行總裁楊金龍，楊也已經對外公布，自主都更不受集中度管制的影響、不受銀行法第72條之2的影響，銀行還是可以借。

張宏陸接著說，內政部應該也有聽見很多案例，是銀行怕自主重建的人還不出錢來，因此不願意貸，可是如此一來跟政府的政策背道而馳，「內政部對銀行一點辦法都沒有？」

董建宏說，都更條例修正時，會將自主都更或是危老的信用保證制度加入，會由「中央都更基金」提供10倍的信保額度，中央做擔保。