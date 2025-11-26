吳東亮：台灣沒有太多內耗空間 盼朝野坐下來好好談

快訊

中央社／ 台北26日電

面對中央政府總預算案及財政收支劃分法修法僵局，工商協進會理事長吳東亮今天說，巧婦難為無米之炊，台灣沒有太多內耗空間，盼朝野政治領袖發揮智慧，坐下來好好談，找出國家利益的最大公約數。

工商協進會今天舉行工商早餐會，行政院長卓榮泰率多位部會首長出席，與企業界交流。

卓榮泰致詞時談及，若沒有總預算案，明年國家將會寸步難行，「我就在這裡白吃了一頓早餐」，對此，吳東亮出席會後記者會時直言，有句俗諺叫「巧婦難為無米之炊」，不管做什麼事情都要有經費。

吳東亮轉述，卓榮泰於早餐會中提出「雙金字塔」概念，納入AI新十大建設、國力新十大動能等政策藍圖，施政布局非常清晰，不過卓榮泰也表達對總預算案的擔憂，加上立法院除了審查總預算案，也要解決財劃法的問題。

吳東亮說，從工商協進會的角度來看，在野黨重視地方財政劃分、監督政府的預算，本來就是在野黨要做的事情，尤其財劃法攸關長期結構性的問題，不是今天才發生。

吳東亮呼籲，盼立法院長韓國瑜及立法院大家一起坐下來，好好談是否有協商的機制及方法，能夠使修法及預算同時並行。

吳東亮說，台灣今年經濟表現非常好，卓榮泰提到今年經濟成長率「坐5望6」、達到「「2上1下1平衡」目標，不過他仍要提醒，雖然台灣經濟不錯，但面對全球供應鏈重組的關鍵時刻，沒有太多內耗的空間，呼籲朝野坐下來好好談，政治領袖能夠發揮最大智慧，找出國家利益最大公約數。

吳東亮 卓榮泰 早餐

