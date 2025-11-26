快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

聽新聞
0:00 / 0:00

AI取代人力現「就業平靜期」？卡位高薪 資深工程師薪資揭密

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI發展愈來愈聰明，不少工作可能被取代，但高階研發與核心技術人才需求若渴。（路透）
AI發展愈來愈聰明，不少工作可能被取代，但高階研發與核心技術人才需求若渴。（路透）

AI是否泡沫化疑慮升溫，使得「AI熱潮是否過熱」成為關注焦點。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）點出另一個角度：AI確實提升生產率，因此企業更保守增補人力，特別是對剛畢業的大學生等初階職缺需求，可能出現一段「就業平靜期」。觀察台灣就業市場，伴隨輝達總部落腳台灣將帶來大量職缺，企業已提前展開搶人大戰。

1111人力銀行觀察，今年4月AI相關職缺約1.4萬筆；截至11月，包含資料分析、深度學習、影像辨識、模型訓練等領域的職缺已飆升至3.1萬筆，短短七個月需求直接翻倍。

面對外界擔心AI 泡沫化，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次強調AI並未泡沫化，反而正快速擴張；同時間，哈塞特強調，這種現象多為技術浪潮初期的「短期副作用」，未來隨著新商業模式出現、市場消費擴張，自由市場終將重新吸納被技術擠出的勞動力。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，哈塞特提到的「就業平靜期」確實有在部分科技業出現，但正因為AI取代部分基礎工作，企業端必須創造更多新職缺來管理「AI業務」，同時對於資深工程師的需求也更求才若渴，給予的薪資也更加優渥。

1111資料庫數據顯示，碩士畢業的電腦硬體研發工程師平均薪資，入行1年為53,600元，工作3到5年的薪資行情66,300元，累積資歷達7年以上，則來到78,100元，排名第五。而前四大高薪職務依序為：類比IC設計工程師平均月薪98,100元、韌體工程師平均月薪95,700元、數位IC設計工程師平均月薪93,300元、演算法開發工程師平均月薪81,700元。

曾仲葳進一步分析，正因為工程師薪資行情看俏，競爭也相當激烈。後台數據顯示，光電IC／電子通訊相關職務的供需比例0.29、電腦系統／資訊／軟硬體相關職務的求供比0.33，相當於大約每3-4位求職者競爭1個職位。薪資數據顯示，儘管初階行政或重複性工作可能被AI壓縮，但高階研發與核心技術人才的待遇仍全面走高，顯示科技業徵才模式已開始轉型。

科技島執行長王志堅認為，目前AI並非泡沫，而是「企業開始進入導入與落地的關鍵期」。許多公司正在重整資訊架構、加速模型驗證與優化，因此對演算法、模型訓練、資料科學、半導體AI加速器相關工程師的需求呈現結構性上升。

王志堅提醒，AI確實使市場結構重新洗牌，但無論國際短期震盪如何，台灣科技業的用才方向已非常明確：高端研發人才依然稀缺、薪資仍然強勢，而具備跨域能力的科技人才將成為下一波職涯贏家。建議上班族應持續增進自身AI實力，只要養成「終身學習與快速適應力」，就能在快速變遷的世代持續保有競爭力。

AI 工程師 薪資

延伸閱讀

避險買盤湧向債市！00982B、00966B近三月報酬衝上6.2％寫新高

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線？川普：我已知道要選誰

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

「少用點AI？你瘋了嗎？」黃仁勳促：能用AI就用 強調工作機會不會少

相關新聞

影／四接改建台電提3承諾 謝國樑：有安全才會考慮後續的每一步

針對協和電廠改建台電四接案，台電公司副總經理鄭慶鴻今天在出席活動時，向地方提出三項承諾，指一定會按市長指示的「確保所有基...

自主危老重建「銀行不敢貸」 內政部：修都更條例 中央10倍擔保

台灣面臨人屋雙老及少子化問題，內政部推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能等政策，除公辦、民辦都更外，自主都更也是後續施政...

AI取代人力現「就業平靜期」？卡位高薪 資深工程師薪資揭密

AI是否泡沫化疑慮升溫，使得「AI熱潮是否過熱」成為關注焦點。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）點出另...

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行...

影／揭中油新四輕擴建花千億 環團籲立委擋下並檢視投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會上午在立法院舉行記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫...

AI 帶動產業新革命 葉俊顯：台灣要成為全球智慧科技關鍵力量

國發會主委葉俊顯26日表示，AI 已成為全球科技與產業競逐的核心驅動力，不僅是技術突破，更是推動產業轉型、提升國家競爭力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。