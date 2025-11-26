台加經貿對話會議聚焦中小企業轉型 共繪台加雙邊經貿新藍圖

經濟部政務次長江文若於11月25日在加拿大渥太華與加拿大全球事務部助理副部長 Weldon Epp共同主持「21台臺加經貿對話會議」。經濟部表示，這次對話延續雙方多年來的穩固合作基礎，就經濟安全、能源、供應鏈韌性及原住民事務合作等共同關注議題交換意見，展現雙方持續深化夥伴關係的意願。

江文若於會中表示，台灣重視供應鏈的安全及韌性，並積極與夥伴國家共同打造可信賴的夥伴關係。台加雙方透過經貿對話會議持續在諸多領域促成合作，今年雙方另就中小企業數位轉型深入交流，展現雙方在運用AI等新興科技推動產業升級上的高度共識，為強化雙邊關係注入新的動能。

江文若此行亦應加台國會議員友好協會會長暨加拿大眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）邀請，與外交部政務次長陳明祺，以及北美洲台灣商會聯合總會「叩門之旅」代表團等，共同與數位加拿大國會議員就台加關係舉行座談。江文若強調臺灣在加國貿易多元化目標可扮演的角色，並歡迎加拿大籌組貿訪團訪問臺灣。

江文若並拜會加拿大主要商界，就如何因應全球經貿情勢變動交換意見，同時也藉此機會與在加台灣企業交流，了解台商在地經營情況、面臨挑戰及相關政策需求，作為政府協助我商海外布局的重要參考。

經濟部表示，2025年截至10月止，台加雙邊貿易總額達40.35億美元，相較去年同期成長6.5%。加拿大是台灣的全球第24大貿易夥伴，台灣則是加拿大在亞洲地區的第6大貿易夥伴，僅次於中國、日本、韓國、越南及印度。此外，我國累計對加國投資金額近43億美元，加國累計對我國投資金額則約23億美元。