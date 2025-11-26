新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，亦即新四輕擴建案所需高達1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。

綠色和平減塑專案主任潘冠維表示，近年乙烯產能已呈現過剩，但中油在可行性研究報告中，對乙烯的預估售價明顯過高，銷貨收入也與實際產能不符。中油高估新四輕財務預測的行為，令人質疑是在粉飾財務可行性，不僅誤導立委及相關部會的判斷，更削弱社會大眾對國營事業的基本信任，呼籲立委務必謹慎，擋下這項高達1062億元的鉅額投資案。

綠色和平引用石化工業同業公會資料指出，台灣目前乙烯總產能約每年400萬噸，但2022至2024年的實際產量僅為332萬噸、268萬噸和260萬噸，2024年的產能利用率更僅約65%，等於全台逾三分之一的產能處於閒置狀態。

潘冠維指出，中油估計2030年至2039年間乙烯的內銷價格平均為每噸4萬9845元，但根據中油自編決算書指出，2015年至2024年實際銷售予下游廠商的平均售價為每噸2萬9322元，前者較後者高出70%。而中油對2040年至2044年的乙烯銷貨收入，計算下來更高估了達170%，這是財務預測重大邏輯失誤，反映出計算錯誤，或是資訊不透明。

此外，中油自行推估新四輕更新後的碳排放量將升至每年160萬噸，較更新前增加93萬噸，不僅明顯違背高雄市政府要求林園廠（含三輕、四輕）於2030年較2005年減少68萬噸碳排的既定目標，也與台灣的淨零路徑規劃相牴觸。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，當前我國石化業正面臨長期產能過剩的危機，鄰國皆已推動縮減產能的結構調整政策，此時四輕若寄望以大幅擴張產能來推動更新，恐怕是逆勢而為且不切實際，建議應以不增加產能為前提，加速推動四輕的減汙、減排與工安改善等更新方案，較為務實，也更容易獲得社會及融資方支持。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，石化產業已成為競爭激烈的紅海市場，泛用塑膠及其他石化產品的供給遠遠大於需求，業界陷入低價血拼，利潤微薄甚至虧損，同時也使塑膠再生市場受到嚴重衝擊，除非政府或品牌指定使用再生料，否則再生料價格不可能高於原生料，往往更低，導致從事廢塑膠再利用的業者收入大幅下降。

荒野保護協會棲地守護部專員黃嘉瑩也表示，中油新四輕案將持續造成原生塑膠供過於求，低廉成本長期衝擊循環經濟，使垃圾問題難以解決、加劇生態衝擊，並阻礙政府推動的淨零政策，呼籲政府與立委，應將千億預算轉向支持石化產業的公正轉型，讓減塑政策從產業端真正落實。