快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

聽新聞
0:00 / 0:00

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平等團體呼籲，立委應擋下新四輕擴建案所需高達1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。記者李柏澔／攝影
綠色和平等團體呼籲，立委應擋下新四輕擴建案所需高達1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。記者李柏澔／攝影

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，亦即新四輕擴建案所需高達1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。

綠色和平減塑專案主任潘冠維表示，近年乙烯產能已呈現過剩，但中油在可行性研究報告中，對乙烯的預估售價明顯過高，銷貨收入也與實際產能不符。中油高估新四輕財務預測的行為，令人質疑是在粉飾財務可行性，不僅誤導立委及相關部會的判斷，更削弱社會大眾對國營事業的基本信任，呼籲立委務必謹慎，擋下這項高達1062億元的鉅額投資案。

綠色和平引用石化工業同業公會資料指出，台灣目前乙烯總產能約每年400萬噸，但2022至2024年的實際產量僅為332萬噸、268萬噸和260萬噸，2024年的產能利用率更僅約65%，等於全台逾三分之一的產能處於閒置狀態。

潘冠維指出，中油估計2030年至2039年間乙烯的內銷價格平均為每噸4萬9845元，但根據中油自編決算書指出，2015年至2024年實際銷售予下游廠商的平均售價為每噸2萬9322元，前者較後者高出70%。而中油對2040年至2044年的乙烯銷貨收入，計算下來更高估了達170%，這是財務預測重大邏輯失誤，反映出計算錯誤，或是資訊不透明。

此外，中油自行推估新四輕更新後的碳排放量將升至每年160萬噸，較更新前增加93萬噸，不僅明顯違背高雄市政府要求林園廠（含三輕、四輕）於2030年較2005年減少68萬噸碳排的既定目標，也與台灣的淨零路徑規劃相牴觸。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，當前我國石化業正面臨長期產能過剩的危機，鄰國皆已推動縮減產能的結構調整政策，此時四輕若寄望以大幅擴張產能來推動更新，恐怕是逆勢而為且不切實際，建議應以不增加產能為前提，加速推動四輕的減汙、減排與工安改善等更新方案，較為務實，也更容易獲得社會及融資方支持。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，石化產業已成為競爭激烈的紅海市場，泛用塑膠及其他石化產品的供給遠遠大於需求，業界陷入低價血拼，利潤微薄甚至虧損，同時也使塑膠再生市場受到嚴重衝擊，除非政府或品牌指定使用再生料，否則再生料價格不可能高於原生料，往往更低，導致從事廢塑膠再利用的業者收入大幅下降。

荒野保護協會棲地守護部專員黃嘉瑩也表示，中油新四輕案將持續造成原生塑膠供過於求，低廉成本長期衝擊循環經濟，使垃圾問題難以解決、加劇生態衝擊，並阻礙政府推動的淨零政策，呼籲政府與立委，應將千億預算轉向支持石化產業的公正轉型，讓減塑政策從產業端真正落實。

中油 財務 綠色

延伸閱讀

自稱台灣國立委…陳冠安3問王義川：請有種點提制憲公投

王義川自稱「台灣國立委」惹議 王鴻薇酸：你跑錯地方了

史瓦帝尼眾議院議長參訪桃煉廠 中油：促雙邊深化合作

中油三接工程案挨批浪費公帑 泛亞工程員工：沒得標就說弊案圖利？

相關新聞

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行...

AI 帶動產業新革命 葉俊顯：台灣要成為全球智慧科技關鍵力量

國發會主委葉俊顯26日表示，AI 已成為全球科技與產業競逐的核心驅動力，不僅是技術突破，更是推動產業轉型、提升國家競爭力...

影／出席工商早餐會 卓榮泰高呼「台灣的工商大進步」

工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰、工商協進會理事長吳東亮等出席，卓榮泰進入會場前振臂高呼「...

工商早餐會吳東亮：台灣經濟不能只有 AI 產業 應改善產業 M 型化問題

工商協進會26日早上舉行「工商早餐會」，邀請行政院長卓榮泰與財經部會首長與工商企業界代表面對面溝通。吳東亮在開場致詞時指...

丁學文專欄／美國兩企業破產 私募信貸引爆前的徵兆？

11月17日，有「新債王」之稱的美國知名投資經理Jeffrey Gundlach在《Odd Lots》節目中發出警告，美國當前的股票和債券價格過高，而最讓人擔心的就是規模高達1.7兆美元的私募資產這個火藥桶，非常可能成為下一場金融危機的引爆點。 11月14日，標普全球（S&P Global）數據顯示，今年美國大型企業破產家數可能衝上15年高點，在信貸風險讓投資人心神不寧的這個敏感時刻，美國企業界面臨的壓力愈來愈大...

工業製造業生產連20紅 10月雙創同期最佳成績

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。