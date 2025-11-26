政府編列311億 力推 AI 新十大建設

AI浪潮席捲全球，政府將全力打造台灣成為「智慧科技島」。國發會主委葉俊顯26日出席「2025創新論壇」時指出，政府正積極推動「AI新十大建設」，明年相關預算編列311億元，目標是在2040年創造15兆元產值及50萬個高薪就業機會，鞏固台灣在AI生態系中的關鍵地位。

由《經濟日報》主辦的「2025創新論壇」26日登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。葉俊顯致詞時表示，AI已是驅動全球發展的核心動能，不僅影響國安與經濟前景，更重塑產業競爭格局。

葉俊顯引述CB Insights報告指出，截至今年第3季，全球創投資金高達51%投入AI領域，金額突破1,500億美元。在這波革命中，台灣在硬體領域扮演不可或缺的角色，全球超過九成的AI伺服器由台灣業者供應，帶動台灣出口創下歷史新高。

葉俊顯強調，如何將硬體優勢轉化為應用端的創新動能，是未來的核心課題。為此，政府提出「AI新十大建設」，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基盤三大主軸，明年度中央政府總預算中，更已編列311億元，期能透過系統性做法，落實「智慧科技島」願景。

針對具體目標，葉俊顯表示，希望在2040年達成三大效益：第一，創造15兆元以上的產值；第二，提供50萬個以上的高薪就業機會；第三，設立三座國際級實驗室。

葉俊顯指出，AI不僅是技術突破，更是引領產業轉型的力量。政府將推動AI在製造、醫療、教育及交通等領域的廣泛應用，並進一步深入民眾日常，包含食衣住行育樂，打造「全民智慧生活圈」，讓國民享受科技帶來的便利，例如透過建立智慧交通、智慧醫療、智慧能源管理等跨領域解決方案，透過跨領域整合與創新，推動從智慧製造到智慧城市，實現產業升級、民生改善雙重目標。

在法制方面，葉俊顯表示，政府也重視AI技術發展的法治保障，將積極推動《AI基本法》，並審視《個資法》、《著作權法》等相關法規，建構完備的AI法制環境，營造開放友善的創新場域。

葉俊顯強調，台灣絕不會在AI生態系中缺席。從硬體製造優勢出發，進一步推動應用服務產業發展，政府將作為堅強後盾，協助產業升級，讓台灣在全智慧科技舞台上持續展現實力。