快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

政府編列311億 力推 AI 新十大建設

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI浪潮席捲全球，政府將全力打造台灣成為「智慧科技島」。國發會主委葉俊顯26日出席「2025創新論壇」時指出，政府正積極推動「AI新十大建設」，明年相關預算編列311億元，目標是在2040年創造15兆元產值及50萬個高薪就業機會，鞏固台灣在AI生態系中的關鍵地位。

由《經濟日報》主辦的「2025創新論壇」26日登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。葉俊顯致詞時表示，AI已是驅動全球發展的核心動能，不僅影響國安與經濟前景，更重塑產業競爭格局。

葉俊顯引述CB Insights報告指出，截至今年第3季，全球創投資金高達51%投入AI領域，金額突破1,500億美元。在這波革命中，台灣在硬體領域扮演不可或缺的角色，全球超過九成的AI伺服器由台灣業者供應，帶動台灣出口創下歷史新高。

葉俊顯強調，如何將硬體優勢轉化為應用端的創新動能，是未來的核心課題。為此，政府提出「AI新十大建設」，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基盤三大主軸，明年度中央政府總預算中，更已編列311億元，期能透過系統性做法，落實「智慧科技島」願景。

針對具體目標，葉俊顯表示，希望在2040年達成三大效益：第一，創造15兆元以上的產值；第二，提供50萬個以上的高薪就業機會；第三，設立三座國際級實驗室。

葉俊顯指出，AI不僅是技術突破，更是引領產業轉型的力量。政府將推動AI在製造、醫療、教育及交通等領域的廣泛應用，並進一步深入民眾日常，包含食衣住行育樂，打造「全民智慧生活圈」，讓國民享受科技帶來的便利，例如透過建立智慧交通、智慧醫療、智慧能源管理等跨領域解決方案，透過跨領域整合與創新，推動從智慧製造到智慧城市，實現產業升級、民生改善雙重目標。

在法制方面，葉俊顯表示，政府也重視AI技術發展的法治保障，將積極推動《AI基本法》，並審視《個資法》、《著作權法》等相關法規，建構完備的AI法制環境，營造開放友善的創新場域。

葉俊顯強調，台灣絕不會在AI生態系中缺席。從硬體製造優勢出發，進一步推動應用服務產業發展，政府將作為堅強後盾，協助產業升級，讓台灣在全智慧科技舞台上持續展現實力。

AI 葉俊顯

延伸閱讀

AI 帶動產業新革命 葉俊顯：台灣要成為全球智慧科技關鍵力量

台股科技型基金買氣升溫 可定期定額、逢低分批布局

黃子佼持逾2千部兒少性影像…二審依個資法緩刑 民團批：傳達錯誤訊息

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

相關新聞

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行...

AI 帶動產業新革命 葉俊顯：台灣要成為全球智慧科技關鍵力量

國發會主委葉俊顯26日表示，AI 已成為全球科技與產業競逐的核心驅動力，不僅是技術突破，更是推動產業轉型、提升國家競爭力...

影／出席工商早餐會 卓榮泰高呼「台灣的工商大進步」

工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰、工商協進會理事長吳東亮等出席，卓榮泰進入會場前振臂高呼「...

工商早餐會吳東亮：台灣經濟不能只有 AI 產業 應改善產業 M 型化問題

工商協進會26日早上舉行「工商早餐會」，邀請行政院長卓榮泰與財經部會首長與工商企業界代表面對面溝通。吳東亮在開場致詞時指...

丁學文專欄／美國兩企業破產 私募信貸引爆前的徵兆？

11月17日，有「新債王」之稱的美國知名投資經理Jeffrey Gundlach在《Odd Lots》節目中發出警告，美國當前的股票和債券價格過高，而最讓人擔心的就是規模高達1.7兆美元的私募資產這個火藥桶，非常可能成為下一場金融危機的引爆點。 11月14日，標普全球（S&P Global）數據顯示，今年美國大型企業破產家數可能衝上15年高點，在信貸風險讓投資人心神不寧的這個敏感時刻，美國企業界面臨的壓力愈來愈大...

工業製造業生產連20紅 10月雙創同期最佳成績

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。