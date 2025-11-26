AI 帶動產業新革命 葉俊顯：台灣要成為全球智慧科技關鍵力量

國發會主委葉俊顯26日表示，AI 已成為全球科技與產業競逐的核心驅動力，不僅是技術突破，更是推動產業轉型、提升國家競爭力的關鍵契機。台灣在全球 AI 硬體供應鏈具備產能優勢，下一步則需將硬體基礎延伸至應用與生態系建構，形成新一波國家級成長動能。明年中央政府總預算已為「AI 新十大建設」編列逾新台幣300億元，將從智慧應用、關鍵技術與數位基盤三大面向全面布局，加速推動「AI 產業化、產業 AI 化」。

葉俊顯今日出席《經濟日報》舉辦的「2025創新論壇」指出，AI 已是全球主要國家競相投入的核心戰略。美國2025年 7 月公布 AI 行動計畫，全力加速創新腳步，以鞏固科技領先位置。根據 CB Insights 統計，今年第三季為止，全球創投資金有 51% 投入 AI 領域，資金規模突破 1,500 億美元，顯示 AI 已躍升全球經濟最重要的成長引擎。

在這股浪潮中，台灣硬體供應鏈扮演關鍵角色。葉俊顯指出，全球超過九成 AI 伺服器由台灣業者供應，使得出口成績大幅提升。今年前三季出口總額達 4,526 億美元，創下歷史新高；十月單月更達 600 億美元，AI 設備需求是驅動外銷成長的主力。

葉俊顯表示，未來台灣必須思考如何將硬體優勢轉化為應用能量，打造世界級 AI 生態系，推動從製造到服務全面提升。他指出，政府正積極推動的「AI 新十大建設」，目標在 2040 年創造逾 15 兆元產值、50 萬個高薪就業機會，並設立 3 座國際級 AI 研究實驗室，打造台灣成為智慧科技島。

明年度中央政府總預算中，「AI 新十大建設」編列經費超過 300 億元，橫跨智慧應用、關鍵技術、數位基盤三大主軸，並聚焦軟體與應用服務能量，建立完整的 AI 技術及產業佈局，透過系統化推動，強化台灣在全球 AI 生態系中的戰略位置。

他指出，AI 將深刻影響台灣民生與公共服務，政府正以 AI 技術為底層架構，從硬體製造延伸至醫療、教育、交通等多元應用，使 AI 更貼近民眾日常生活，形成「全民智慧生活圈」。未來在政府服務上，也將運用 AI 提升效率與品質，真正實現「創新驅動、普惠全民」。

在應用推動方面，政府將建置智慧應用示範區，推動智慧交通、智慧醫療、智慧能源管理等跨領域整合方案，讓 AI 成為改善生活、提升城市效率的重要工具，帶動從智慧製造到智慧城市的全面升級。

葉俊顯也強調，AI 發展必須配套完善法治。政府將推動《AI 基本法》在立法院三讀通過，並同步檢視個資法、著作權法等相關規範，打造更友善且具前瞻性的 AI 法治環境，確保技術創新與法制治理並行。

他表示，今日論壇聚焦 AI 生態、數位韌性等議題，反映產業界與政府對台灣 AI 發展的共識與期待。台灣不會在全球 AI 生態系缺席，將持續發揮既有優勢、鞏固國際角色，並成為全球智慧科技的重要推動力量。

展望未來，葉俊顯指出，AI 將持續引領全球科技與產業革命。政府將是產業界最堅強的後盾，透過「AI 新十大建設」全面提升台灣科技能量，營造開放友善的創新環境，加速產業升級與永續發展。他期盼論壇成為跨域合作的重要平台，讓台灣在全球智慧科技舞台持續展現實力。