工商早餐會 卓榮泰：總預算若未過 這頓工商早餐會真的是「白吃早餐」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會26日早上舉行「工商早餐會」，行政院長卓榮泰致詞時，針對政院版《財政收支劃分法》及明年度中央政府總預算，拜託企業負責人向所熟識的國會議員說明。他強調，如果沒有中央政府總預算，或院版《財劃法》無法順利立法，明年施政藍圖與願景都將無法完成，「天下也許會有白吃的早餐，在這裡卻只能白吃了一頓早餐。」

工商協進會26日早上的「工商早餐會」，由工商協進會理事長吳東亮、與卓榮泰共同主持，包括國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆、經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季、勞動部長洪申翰等部會首長均出席與工商企業界代表面對面溝通。

卓榮泰表示，目前行政院送交立法院的中央政府總預算，仍然卡在立法院，尚未正式展開實質審議。而且在中央政府總預算之前，還橫亙著財政收支劃分法修法爭議。

他表示，如果依照目前最新通過的財劃法規定，明年度中央政府總預算中，中央已經編列舉債2,992億元；若再加上11月14日再度修正通過的財劃法版本，政府還必須再增加舉債2,600億元，也就是說，明年總舉債額將達5,600億元，已經超過公債法對政府債務「流量」15％的限制。

在這樣的法律框架下，卓榮泰強調，政府無從調整中央政府總預算的。更嚴重的是，如果中央政府總預算遲遲無法審議、無法通過，那麼明年規劃好的「兩個金字塔」，不論是「國力十大行動」，或「AI新十大建設」──都將無法推動。

也因為如此，目前內閣團隊正全力與立法院協商，希望能達成兩個目標：第一，讓院版的《財政收支劃分法》能夠被認真、正面地審議；第二，儘速完成中央政府總預算的審查與通過，使政府能在明年1月1日準時開局，就位衝刺。

但如果沒有中央政府總預算，明年國家將寸步難行。卓榮泰表示，如果預算無法通過，我今天在這裡所做的報告，也許都「說了也白說」，今天這頓工商早餐會，就真的是「白吃早餐」。這種情況，絕對不能讓它發生。

卓榮泰表示，期盼立法院能夠嚴守「審議預算」的憲政職責。憲法很清楚：行政院負責編預算，立法院負責審預算；憲法並沒有授權立法院可以取代行政院來「編預算」。希望維護這項權責分際，這不只是行政院的立場，更是憲政機關應有的態度與責任。

