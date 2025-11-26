影／出席工商早餐會 卓榮泰高呼「台灣的工商大進步」

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（左）、工商協進會理事長吳東亮（右）出席。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（左）、工商協進會理事長吳東亮（右）出席。記者曾學仁／攝影

工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰、工商協進會理事長吳東亮等出席，卓榮泰進入會場前振臂高呼「台灣的工商大進步」。

行政院長卓榮泰致詞時表示，立法院還沒審查中央政府總預算，還有財劃法的爭議，如果依照最新通過的財劃法，明年的中央政府必須再舉債2600億，等於明年我們要舉債5600億，這已經超過了公債法對政府的限制。明年所施行的兩個金字塔計畫，將沒有辦法執行，業界期待的人力規畫，農業大縣、各地方的治水工程，運動部及各部會的各種新計畫，對生育補助及很多福利政策，都沒有辦法執行，現在內閣團隊在跟立法院做協商，希望能夠正面的審議院版財劃法並盡速通過中央政府總預算，明年1月1號才能全力向前衝刺，如果沒有中央政府總預算，明年我們國家寸步難行，剛剛在這裡所做的報告，也都達不到。

工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（左）、工商協進會理事長吳東亮（前左）等出席，卓榮泰在致詞時呼籲立法院正面的審議院版財劃法並盡速通過中央政府總預算，明年1月1號才能全力向前衝刺。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（左）、工商協進會理事長吳東亮（前左）等出席，卓榮泰在致詞時呼籲立法院正面的審議院版財劃法並盡速通過中央政府總預算，明年1月1號才能全力向前衝刺。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（右）、工商協進會理事長吳東亮（左）等出席，卓榮泰進入會場前振臂高呼「台灣的工商大進步」。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（右）、工商協進會理事長吳東亮（左）等出席，卓榮泰進入會場前振臂高呼「台灣的工商大進步」。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（右三）、工商協進會理事長吳東亮（左）等出席。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰（右三）、工商協進會理事長吳東亮（左）等出席。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰、工商協進會理事長吳東亮等出席。記者曾學仁／攝影
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰、工商協進會理事長吳東亮等出席。記者曾學仁／攝影

