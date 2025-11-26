影／出席工商早餐會 卓榮泰高呼「台灣的工商大進步」
工商協進會「工商早餐會」上午在台北君品酒店舉行，行政院長卓榮泰、工商協進會理事長吳東亮等出席，卓榮泰進入會場前振臂高呼「台灣的工商大進步」。
行政院長卓榮泰致詞時表示，立法院還沒審查中央政府總預算，還有財劃法的爭議，如果依照最新通過的財劃法，明年的中央政府必須再舉債2600億，等於明年我們要舉債5600億，這已經超過了公債法對政府的限制。明年所施行的兩個金字塔計畫，將沒有辦法執行，業界期待的人力規畫，農業大縣、各地方的治水工程，運動部及各部會的各種新計畫，對生育補助及很多福利政策，都沒有辦法執行，現在內閣團隊在跟立法院做協商，希望能夠正面的審議院版財劃法並盡速通過中央政府總預算，明年1月1號才能全力向前衝刺，如果沒有中央政府總預算，明年我們國家寸步難行，剛剛在這裡所做的報告，也都達不到。
