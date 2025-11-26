工商早餐會吳東亮：台灣經濟不能只有 AI 產業 應改善產業 M 型化問題

工商協進會26日早上舉行「工商早餐會」，邀請行政院長卓榮泰與財經部會首長與工商企業界代表面對面溝通。吳東亮在開場致詞時指出，台灣對面新的國際情勢與產業加速迭代的趨勢，我們的經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善業M型化的問題，以才能強化經濟韌性。

吳東亮表示，工商協進會在今年的「工商早餐會」提出47項提案、100項具體建議，以呼應政府的產業政策方向，並反映企業的實際需求。

他表示，今年以來美國川普政府啟動關稅戰，企業面臨沈重的壓力，感謝政府以積極主動與工商界溝通以協助緩解「五缺」問題，各財經部會也在完善產業支持措施，推動亞洲資產管理中心等財經發展關鍵政策上，多所突破。這些政策不僅有助於擴大國家經濟量體，也為企業打「國際盃」提供堅實的後盾。

吳東亮表示，今年台灣經濟成長率「保五望六」，有望蟬聯亞洲四小龍之首，衷心期盼台美關稅談判可以很快的傳來好消息，讓大家在穩定的經貿環境下，全力拚經濟。

近期輝達（NVIDIA）表示考慮在台灣設立海外總部，不僅凸顯台灣在全球AI產業布局中的戰略地位，也為台灣經濟注入強勁的成長動能，樂觀預期明年的經濟成長率依然會有亮眼的表現。

吳東亮指出，面對新的國際情勢與產業加速迭代的趨勢，台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性。此外，行政體系若可以不斷提升效能、與時俱進，台灣整體競爭力一定會更上一層樓。