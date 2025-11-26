快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

工商早餐會吳東亮：台灣經濟不能只有 AI 產業 應改善產業 M 型化問題

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會26日早上舉行「工商早餐會」，邀請行政院長卓榮泰與財經部會首長與工商企業界代表面對面溝通。吳東亮在開場致詞時指出，台灣對面新的國際情勢與產業加速迭代的趨勢，我們的經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善業M型化的問題，以才能強化經濟韌性。

吳東亮表示，工商協進會在今年的「工商早餐會」提出47項提案、100項具體建議，以呼應政府的產業政策方向，並反映企業的實際需求。

他表示，今年以來美國川普政府啟動關稅戰，企業面臨沈重的壓力，感謝政府以積極主動與工商界溝通以協助緩解「五缺」問題，各財經部會也在完善產業支持措施，推動亞洲資產管理中心等財經發展關鍵政策上，多所突破。這些政策不僅有助於擴大國家經濟量體，也為企業打「國際盃」提供堅實的後盾。

吳東亮表示，今年台灣經濟成長率「保五望六」，有望蟬聯亞洲四小龍之首，衷心期盼台美關稅談判可以很快的傳來好消息，讓大家在穩定的經貿環境下，全力拚經濟。

近期輝達（NVIDIA）表示考慮在台灣設立海外總部，不僅凸顯台灣在全球AI產業布局中的戰略地位，也為台灣經濟注入強勁的成長動能，樂觀預期明年的經濟成長率依然會有亮眼的表現。

吳東亮指出，面對新的國際情勢與產業加速迭代的趨勢，台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性。此外，行政體系若可以不斷提升效能、與時俱進，台灣整體競爭力一定會更上一層樓。

吳東亮 經濟成長率 AI

延伸閱讀

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

吳東亮還原北士科出讓始末

新壽「分手費」比北市府預估高10%？ 吳東亮：不會吧

輝達案功不可沒…議員要他放心去選新北 李四川反應曝光

相關新聞

工商早餐會吳東亮：台灣經濟不能只有 AI 產業 應改善產業 M 型化問題

工商協進會26日早上舉行「工商早餐會」，邀請行政院長卓榮泰與財經部會首長與工商企業界代表面對面溝通。吳東亮在開場致詞時指...

丁學文專欄／美國兩企業破產 私募信貸引爆前的徵兆？

11月17日，有「新債王」之稱的美國知名投資經理Jeffrey Gundlach在《Odd Lots》節目中發出警告，美國當前的股票和債券價格過高，而最讓人擔心的就是規模高達1.7兆美元的私募資產這個火藥桶，非常可能成為下一場金融危機的引爆點。 11月14日，標普全球（S&P Global）數據顯示，今年美國大型企業破產家數可能衝上15年高點，在信貸風險讓投資人心神不寧的這個敏感時刻，美國企業界面臨的壓力愈來愈大...

工業製造業生產連20紅 10月雙創同期最佳成績

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、...

10月零售餐飲營業額衝高

受惠於10月連假效應，經濟部昨（25）日發布10月零售業營業額4,186億元、餐飲業營業額895億元，皆創歷年同月新高，...

近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好

主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...

全體受僱員工2024年總薪資中位數54.6萬 增幅創高

主計總處昨（25）日公布統計，全體受僱員工去年總薪資中位數54.6萬元，年增4.03％，增幅創統計以來新高。若排除外籍移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。