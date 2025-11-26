聽新聞
購屋、建築貸款雙升 房市回溫

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

沉寂多時的房市「重新動起來」？根據央行最新統計，購置住宅貸款餘額本月增加三百七十二億元，比上月的二百五十八億元明顯回升，反映在新青安放寬後，買方意願與銀行撥付的節奏同步加快。同時，建築貸款在先前連續三個月下降後，本月轉為增加二百八十八億元，終止下滑趨勢。兩項指標皆回溫，市場人士認為，顯示房市從供給面或需求面，都逐步恢復動能。

銀行主管分析，購屋貸款餘額回升代表市場不再僅止於看屋與觀望，而是已有更多買方真正進入談價、簽約與申貸程序；而建築貸款的反彈，則反映建商端的開工與推案意願回升，不再像前一季那樣全面踩煞車。買方願意動、建商也開始動，形成房市從「凍結」邁向「緩步恢復」的最明確指標。

值得注意的是，交易端同步呈現變化。根據住商機構觀察，今年前十月六都議價率全面走高。台北市平均議價率達百分之十三，較去年同期增加一點四個百分點；新北市從百分之十升至百分之十三；桃園攀升至百分之十五，年增四點一個百分點。中南部增幅更為突出，台南百分之十六。高雄百分之十七，議價空間站上六都之最。

金融圈人士認為，購屋貸款增加、建築貸款止跌及議價率走高三項指標同步改善，顯示房市呈現「買方願談、賣方願配合、建商願動」的早期回暖跡象。

買房 房市 房仲 建商

