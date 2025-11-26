聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／薪資M型化加劇 不患寡患不均

聯合報／ 本報記者陳素玲

主計總處發布去年全體受僱勞工總薪資中位數統計，不意外的，又是在科技業帶動下，拉高全體受僱者薪資中位數。然而，「台灣病」卻成為民眾心中的痛，薪資Ｍ型化的問題愈來愈嚴重，不管台灣經濟多麼亮眼，也很難讓普羅大眾全面有感。

擺脫前兩年高通膨吃掉薪資成長，今年以來主計總處發布的各項薪資統計，都因為通膨趨緩，一般勞工的薪資成長幅度，終於超越通膨，實質薪資成長由負轉正。

不只如此，無論是勞工每月固定領取的經常性薪資，或包括業績獎金、分紅的非經常性薪資，往年年增率頂多百分之一、百分之二，但今年以來每月增幅都在百分之二以上，非經常性薪資則因廠商獎金發得多，都在百分之三、四以上，以致年增率動輒刷新近五年、近七年紀錄。

今年經濟成長速度也一樣，從年初大家擔心能否「保三」，逐季上修到百分之四以上，最近已經喊到百分之五，甚至智庫已經上看百分之六。周五主計總處就會公布最新預測，一般預料，全年經濟成長率可能接近百分之六。

薪資統計、經濟成長數據都亮眼，但何以這些數字難讓國人同感榮耀？正如「經濟學人」近期封面談到的「台灣病」問題，這篇文章雖以匯率為主軸，質疑央行為保護出口競爭力，長期壓低匯率，導致台灣出現房價高漲、薪資停滯、民眾購買力受損等「台灣病」症狀。

產業發展兩極化、薪資Ｍ型化，固然都是老問題，卻是不容忽視的國安問題。政府除了要維護台灣具有優勢的產業，更要協助被全球經濟甩在後面的傳統產業積極轉型，畢竟其吸納的就業人口才是多數。唯有傳產也能具有轉型能力，提升競爭力，員工薪資才有改善可能。

至於薪資Ｍ型化問題，昨天外媒記者也在台經院記者會關切台灣產業失衡，會不會危及經濟韌性？

台經院景氣預測中心主任孫明德回答，一個國家要百花齊放很難，經濟韌性不是所有產業都賺錢，單一產業賺很多錢不是問題，無法分享才是問題，政府應透過財稅或經濟共享等方式讓所有人雨露均霑，「韌性應該要全方位」。孫明德的說法正是「不患寡患不均」，所有行業都高薪或許不易，如何公平分配才是關鍵。

年薪 年終獎金 經濟成長

延伸閱讀

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

創新高！2024年總薪資中位數出爐 主計總處揭二大原因

10月製造業測驗點連四月上揚 台經院孫明德示警廠商兩大擔心

不甩通膨 年終購物季消費額有望「突破1兆美元」創新高

相關新聞

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

主計總處今天發布民國113年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工平均總薪資為73.2萬元，年增4.42%；總薪資中位數5...

去年哪個縣市勞工平均年薪最高？ 這地區半數達90萬元

主計總處今（25）日發布去年整體受僱者平均總薪資73.2萬元，若是本國籍全時受僱者，平均總薪資77.6萬元，各縣市果然以...

10月製造業測驗點連四月上揚 台經院孫明德示警廠商兩大擔心

台經院今天發布景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業雖連續四個月上升，上升幅度有...

去年68%員工 總薪資低於平均

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率...

新聞眼／薪資M型化加劇 不患寡患不均

主計總處發布去年全體受僱勞工總薪資中位數統計，不意外的，又是在科技業帶動下，拉高全體受僱者薪資中位數。然而，「台灣病」卻...

購屋、建築貸款雙升 房市回溫

沉寂多時的房市「重新動起來」？根據央行最新統計，購置住宅貸款餘額本月增加三百七十二億元，比上月的二百五十八億元明顯回升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。