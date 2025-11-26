新聞眼／薪資M型化加劇 不患寡患不均

主計總處發布去年全體受僱勞工總薪資中位數統計，不意外的，又是在科技業帶動下，拉高全體受僱者薪資中位數。然而，「台灣病」卻成為民眾心中的痛，薪資Ｍ型化的問題愈來愈嚴重，不管台灣經濟多麼亮眼，也很難讓普羅大眾全面有感。

擺脫前兩年高通膨吃掉薪資成長，今年以來主計總處發布的各項薪資統計，都因為通膨趨緩，一般勞工的薪資成長幅度，終於超越通膨，實質薪資成長由負轉正。

不只如此，無論是勞工每月固定領取的經常性薪資，或包括業績獎金、分紅的非經常性薪資，往年年增率頂多百分之一、百分之二，但今年以來每月增幅都在百分之二以上，非經常性薪資則因廠商獎金發得多，都在百分之三、四以上，以致年增率動輒刷新近五年、近七年紀錄。

今年經濟成長速度也一樣，從年初大家擔心能否「保三」，逐季上修到百分之四以上，最近已經喊到百分之五，甚至智庫已經上看百分之六。周五主計總處就會公布最新預測，一般預料，全年經濟成長率可能接近百分之六。

薪資統計、經濟成長數據都亮眼，但何以這些數字難讓國人同感榮耀？正如「經濟學人」近期封面談到的「台灣病」問題，這篇文章雖以匯率為主軸，質疑央行為保護出口競爭力，長期壓低匯率，導致台灣出現房價高漲、薪資停滯、民眾購買力受損等「台灣病」症狀。

產業發展兩極化、薪資Ｍ型化，固然都是老問題，卻是不容忽視的國安問題。政府除了要維護台灣具有優勢的產業，更要協助被全球經濟甩在後面的傳統產業積極轉型，畢竟其吸納的就業人口才是多數。唯有傳產也能具有轉型能力，提升競爭力，員工薪資才有改善可能。

至於薪資Ｍ型化問題，昨天外媒記者也在台經院記者會關切台灣產業失衡，會不會危及經濟韌性？

台經院景氣預測中心主任孫明德回答，一個國家要百花齊放很難，經濟韌性不是所有產業都賺錢，單一產業賺很多錢不是問題，無法分享才是問題，政府應透過財稅或經濟共享等方式讓所有人雨露均霑，「韌性應該要全方位」。孫明德的說法正是「不患寡患不均」，所有行業都高薪或許不易，如何公平分配才是關鍵。