聽新聞
0:00 / 0:00

去年68%員工 總薪資低於平均

聯合報／ 記者陳素玲洪安怡／台北報導

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率達百分之六十八點七五，為歷來第二高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，主因高薪群體拉高整體平均數，使落在「平均數以下」的受僱員工比率增加。

主計總處公布民國一一三年受僱員工薪資中位數五十四點六萬元，年增百分之四點○三，為有統計以來最高。平均總薪資七十三點二萬元（換算每月總薪資六點一萬元），低於平均總薪資員工比率百分之六十八點七五為歷年次高，顯示高薪者拉高平均值效應愈趨明顯。

觀察不同產業的薪資結構，產業景氣分化態勢依舊存在。全年總薪資中位數的「百萬俱樂部」成員，仍由具備寡占特性的金融、電力等行業囊括，其中，金融及保險業全年總薪資中位數一百一十點六萬元居冠，其次是電力及燃氣供應業一百○九點一萬元、排名第二。

至於受僱員工人數較多的製造業，總薪資中位數為五十七萬元，其中，電子零組件製造業八十七點六萬元、電腦電子產品及光學製品製造業八十九點九萬元，都是去年業績亮麗的受惠產業。

然而，工時員工較多的其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校），總薪資中位數都不到卅九萬元。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，去年薪資中位數和平均數的年增幅都較往年亮眼，探究原因有二。

第一是基期影響，疫情期間因遠距需求，終端電子產品銷售佳，墊高基期；但前年疫情解封後，電子業面臨存貨消化壓力，導致當年的薪資增幅不如預期，相對也壓低了去年比較的基期。此外，去年起，人工智慧（ＡＩ）應用快速發展，帶動電子業出口表現亮眼，廠商發放較優渥的獎金，加上配合基本工資調整及企業內部調薪，綜合因素使得總薪資呈現高年增率。

以地區做觀察，新竹仍是全台薪資最高，竹科所在的新竹市以全年總薪資一二九點八萬元拔得頭籌，新竹縣一百點三萬元居次，台北市九十四點七萬元排名第三。

薪資 主計總處 加薪

延伸閱讀

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

創新高！2024年總薪資中位數出爐 主計總處揭二大原因

自律是焦慮的另一種形狀 當「努力」成了不敢停下的理由

連二降！10月失業率3.36% 對等關稅衝擊暫止穩

相關新聞

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

主計總處今天發布民國113年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工平均總薪資為73.2萬元，年增4.42%；總薪資中位數5...

去年哪個縣市勞工平均年薪最高？ 這地區半數達90萬元

主計總處今（25）日發布去年整體受僱者平均總薪資73.2萬元，若是本國籍全時受僱者，平均總薪資77.6萬元，各縣市果然以...

10月製造業測驗點連四月上揚 台經院孫明德示警廠商兩大擔心

台經院今天發布景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業雖連續四個月上升，上升幅度有...

去年68%員工 總薪資低於平均

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率...

新聞眼／薪資M型化加劇 不患寡患不均

主計總處發布去年全體受僱勞工總薪資中位數統計，不意外的，又是在科技業帶動下，拉高全體受僱者薪資中位數。然而，「台灣病」卻...

購屋、建築貸款雙升 房市回溫

沉寂多時的房市「重新動起來」？根據央行最新統計，購置住宅貸款餘額本月增加三百七十二億元，比上月的二百五十八億元明顯回升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。