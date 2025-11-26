確保純度 國防部無人機採購案排除紅鏈背景廠商

國防部將於明（27）日舉行的無人機徵商說明會，被產業界視為無人機產業起飛的關鍵時刻。這場說明會採取高規格管制、全程收繳手機、不得攜帶電子設備入場，形同正規軍火採購程序，顯示國防部將其列為年度指標大案。

依據公開資料，本次徵求的五型無人機全數要求在台生產或組裝，並全面排除中國製零組件及陸資背景廠商，確保供應鏈純度，形同建立軍規級「台灣無人機國家隊」標準。

在這場軍規化競標中，已有多家台廠備受矚目，成為最可能受惠的核心軍工供應鏈，包括漢翔（2634）、雷虎、中光電、長榮航太、經緯航太等均受到矚目。

雷虎科技最早表態參與投標，該公司表示，五款無人機雷虎均可承接製造，也都有競標的興趣。