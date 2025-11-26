快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

確保純度 國防部無人機採購案排除紅鏈背景廠商

經濟日報／ 記者黃淑惠宋健生／台北報導

國防部將於明（27）日舉行的無人機徵商說明會，被產業界視為無人機產業起飛的關鍵時刻。這場說明會採取高規格管制、全程收繳手機、不得攜帶電子設備入場，形同正規軍火採購程序，顯示國防部將其列為年度指標大案。

依據公開資料，本次徵求的五型無人機全數要求在台生產或組裝，並全面排除中國製零組件及陸資背景廠商，確保供應鏈純度，形同建立軍規級「台灣無人機國家隊」標準。

在這場軍規化競標中，已有多家台廠備受矚目，成為最可能受惠的核心軍工供應鏈，包括漢翔（2634）、雷虎、中光電、長榮航太、經緯航太等均受到矚目。

雷虎科技最早表態參與投標，該公司表示，五款無人機雷虎均可承接製造，也都有競標的興趣。

無人機 國防部

延伸閱讀

「抗命說」參議員凱利屬於退役軍人 國防部祭出軍法調查

一看無人機就噴淚！利特永生難忘大巨蛋應援「許下這願望」

11共機5共艦擾台！無人機穿越台日空域 空飄汽球再次現身台海

俄無人機襲擊基輔 住宅大樓受損水電受影響

相關新聞

去年68%員工 總薪資低於平均

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率...

新聞眼／薪資M型化加劇 不患寡患不均

主計總處發布去年全體受僱勞工總薪資中位數統計，不意外的，又是在科技業帶動下，拉高全體受僱者薪資中位數。然而，「台灣病」卻...

工業製造業生產連20紅 10月雙創同期最佳成績

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、...

丁學文專欄／美國兩企業破產 私募信貸引爆前的徵兆？

11月17日，有「新債王」之稱的美國知名投資經理Jeffrey Gundlach在《Odd Lots》節目中發出警告，美國當前的股票和債券價格過高，而最讓人擔心的就是規模高達1.7兆美元的私募資產這個火藥桶，非常可能成為下一場金融危機的引爆點。 11月14日，標普全球（S&P Global）數據顯示，今年美國大型企業破產家數可能衝上15年高點，在信貸風險讓投資人心神不寧的這個敏感時刻，美國企業界面臨的壓力愈來愈大...

10月零售餐飲營業額衝高

受惠於10月連假效應，經濟部昨（25）日發布10月零售業營業額4,186億元、餐飲業營業額895億元，皆創歷年同月新高，...

近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好

主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。