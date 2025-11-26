500億無人機採購案動起來 國防部27日舉行徵商、規格說明會

國防部史上最大軍用無人機採購案動起來，國防部軍備局宣布，明（27）日將舉行徵商、規格說明會，五型新式無人機採購量近5萬架，代表500億元大單將首度進入洽商階段。

據了解，軍備局於11月27日辦徵商說明會後，將提出初步規格，細節最快年底定案後公告，則隨即啟動招標作業，得標廠商明年起將逐步量產交付，兩年內完成。業內認為，此舉象徵無人機國家隊吹響進攻號角，將帶動台灣無人機產業鏈全面起飛。

國防部於政府採購網的最新公告顯示，軍備局生產製造中心正式啟動「115年沉浸式無人機等五項」公開詢商作業，廣邀廠商針對五款無人機提供報價。徵商說明會明日上午10時在南港舉行，廠商須於今日中午前完成報名。此案被視為軍方歷來規模最大、金額上看500億元的無人機採購計畫，意味軍用商規無人機正式從概念走向定案階段。

值得注意的是，這次軍備局首度捨棄先前沿用的「甲、乙、丙、丁、戊」等代號，改以功能明確的五款名稱呈現，包括沉浸式無人機、投彈式無人機、中程自殺式無人機、小型自殺式無人機與濱海監偵型無人機，各型採購量明後兩年規模均大幅放大。

其中，沉浸式無人機明年籌獲7,500架、後年26,500架；投彈式明、後年合計4,140架；中程自殺式將採購近4,040架；小型自殺式近5,860架；濱海監偵型則在明後年共710架。與7月徵商公布的規模相去不遠，顯示軍方需求方向已趨於一致。

軍備局此次公開徵求的五款機型，被視為繼去年國防部首度向民間採購軍用級無人機（總值近70億元）後，再度擴大向民間下單。相較前案歷時近二年、採購六款機型，本次五款無人機採購量高達4萬8,750架，規模直逼倍數成長，被業界視為台灣民間無人機真正進入「軍用商規量產元年」的關鍵轉折點。