全體受僱員工2024年總薪資中位數54.6萬 增幅創高

主計總處昨（25）日公布統計，全體受僱員工去年總薪資中位數54.6萬元，年增4.03％，增幅創統計以來新高。若排除外籍移工及部分工時員工，本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數更達58.5萬元，年增4.52％，增幅同樣寫下新高紀錄。

以縣市別觀察，六都去年本國籍全時受僱員工總薪資中位數，分別為新北市55.7萬元、台北市73.5萬元、桃園市61.6萬元、台中市51.7萬元、台南市53.8萬元、高雄市54.2萬元。

六都以外，新竹縣中位數73.6萬元、新竹市更高達90.2萬元。

薪資成長動能轉強，帶動去年薪資中位數寫新高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，2024年薪資中位數和平均數的年增幅都較往年亮眼，探究原因有二。

第一是受到基期影響，疫情期間因遠距需求，終端電子產品銷售佳，墊高基期；但2023年疫情解封後，電子業面臨存貨消化壓力，導致當年薪資增幅不如預期，相對壓低比較基期。

其次，2024年起人工智慧（AI）應用快速發展，帶動電子業出口表現亮眼，廠商發放較優渥的獎金，加上配合最低工資調整及企業內部調薪，綜合各項因素，使總薪資呈現高年增率。