毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

全體受僱員工2024年總薪資中位數54.6萬 增幅創高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（25）日公布統計，全體受僱員工去年總薪資中位數54.6萬元，年增4.03％，增幅創統計以來新高。若排除外籍移工及部分工時員工，本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數更達58.5萬元，年增4.52％，增幅同樣寫下新高紀錄。

以縣市別觀察，六都去年本國籍全時受僱員工總薪資中位數，分別為新北市55.7萬元、台北市73.5萬元、桃園市61.6萬元、台中市51.7萬元、台南市53.8萬元、高雄市54.2萬元。

六都以外，新竹縣中位數73.6萬元、新竹市更高達90.2萬元。

薪資成長動能轉強，帶動去年薪資中位數寫新高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，2024年薪資中位數和平均數的年增幅都較往年亮眼，探究原因有二。

第一是受到基期影響，疫情期間因遠距需求，終端電子產品銷售佳，墊高基期；但2023年疫情解封後，電子業面臨存貨消化壓力，導致當年薪資增幅不如預期，相對壓低比較基期。

其次，2024年起人工智慧（AI）應用快速發展，帶動電子業出口表現亮眼，廠商發放較優渥的獎金，加上配合最低工資調整及企業內部調薪，綜合各項因素，使總薪資呈現高年增率。

去年68%員工 總薪資低於平均

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率...

新聞眼／薪資M型化加劇 不患寡患不均

主計總處發布去年全體受僱勞工總薪資中位數統計，不意外的，又是在科技業帶動下，拉高全體受僱者薪資中位數。然而，「台灣病」卻...

工業製造業生產連20紅 10月雙創同期最佳成績

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、...

丁學文專欄／美國兩企業破產 私募信貸引爆前的徵兆？

11月17日，有「新債王」之稱的美國知名投資經理Jeffrey Gundlach在《Odd Lots》節目中發出警告，美國當前的股票和債券價格過高，而最讓人擔心的就是規模高達1.7兆美元的私募資產這個火藥桶，非常可能成為下一場金融危機的引爆點。 11月14日，標普全球（S&P Global）數據顯示，今年美國大型企業破產家數可能衝上15年高點，在信貸風險讓投資人心神不寧的這個敏感時刻，美國企業界面臨的壓力愈來愈大...

10月零售餐飲營業額衝高

受惠於10月連假效應，經濟部昨（25）日發布10月零售業營業額4,186億元、餐飲業營業額895億元，皆創歷年同月新高，...

近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好

主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...

