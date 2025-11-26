10月零售餐飲營業額衝高
受惠於10月連假效應，經濟部昨（25）日發布10月零售業營業額4,186億元、餐飲業營業額895億元，皆創歷年同月新高，年增率也都轉為正成長，分別年增1.9％、9.2％。
零售業營業額10月年增率轉為正成長1.9%，主要受惠於10月有三個連假，帶動消費。
不過，根據經濟部統計，今年前十月零售業營業額3兆9,603億元，雖為歷年同期次高，但是仍呈負成長0.5%。
經濟部統計處副處長陳玉芳分析，零售業消費動能還是有，但去年基期已高，今年國人出國旅遊人數創高，景氣不確定性致民眾對高價消費品減少購買，以及車市買氣不佳等，預估今年全年零售業成長趨緩，保守看待。
陳玉芳表示，在基期偏高下，零售業營業額成長將趨緩，今年全年要轉為正成長「有難度」。餐飲業方面，今年前十月營業額為8,836億元，年增3.3％。
經濟部表示，零售業及餐飲業因雙11購物節登場，氣候轉涼帶動禦寒商品及熱食餐飲銷售，加上政府普發現金政策上路，民間業者響應加碼促銷，可望提振消費動能，但比較基數偏高下，可能抑制成長幅度。
10月批發業營業額1兆2,448億元，年增10.5%。因手機新品備貨力道趨緩，惟AI需求維持強勁，可望挹注相關供應鏈出貨量能，加以進入耶誕節及元旦零售通路鋪貨旺季，批發業營業額年增率可望續呈增勢。
展望11月，經濟部預估，零售業營業額年增率約在負1.3%至正成長1.7%間；餐飲業年增率約1.8%至4.8%間；批發業則可維持7%至10%成長。
