10月零售餐飲營業額衝高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

受惠於10月連假效應，經濟部昨（25）日發布10月零售業營業額4,186億元、餐飲業營業額895億元，皆創歷年同月新高，年增率也都轉為正成長，分別年增1.9％、9.2％。

零售業營業額10月年增率轉為正成長1.9%，主要受惠於10月有三個連假，帶動消費。

不過，根據經濟部統計，今年前十月零售業營業額3兆9,603億元，雖為歷年同期次高，但是仍呈負成長0.5%。

經濟部統計處副處長陳玉芳分析，零售業消費動能還是有，但去年基期已高，今年國人出國旅遊人數創高，景氣不確定性致民眾對高價消費品減少購買，以及車市買氣不佳等，預估今年全年零售業成長趨緩，保守看待。

陳玉芳表示，在基期偏高下，零售業營業額成長將趨緩，今年全年要轉為正成長「有難度」。餐飲業方面，今年前十月營業額為8,836億元，年增3.3％。

經濟部表示，零售業及餐飲業因雙11購物節登場，氣候轉涼帶動禦寒商品及熱食餐飲銷售，加上政府普發現金政策上路，民間業者響應加碼促銷，可望提振消費動能，但比較基數偏高下，可能抑制成長幅度。

10月批發業營業額1兆2,448億元，年增10.5%。因手機新品備貨力道趨緩，惟AI需求維持強勁，可望挹注相關供應鏈出貨量能，加以進入耶誕節及元旦零售通路鋪貨旺季，批發業營業額年增率可望續呈增勢。

展望11月，經濟部預估，零售業營業額年增率約在負1.3%至正成長1.7%間；餐飲業年增率約1.8%至4.8%間；批發業則可維持7%至10%成長。

去年68%員工 總薪資低於平均

加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率...

新聞眼／薪資M型化加劇 不患寡患不均

主計總處發布去年全體受僱勞工總薪資中位數統計，不意外的，又是在科技業帶動下，拉高全體受僱者薪資中位數。然而，「台灣病」卻...

工業製造業生產連20紅 10月雙創同期最佳成績

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、...

丁學文專欄／美國兩企業破產 私募信貸引爆前的徵兆？

11月17日，有「新債王」之稱的美國知名投資經理Jeffrey Gundlach在《Odd Lots》節目中發出警告，美國當前的股票和債券價格過高，而最讓人擔心的就是規模高達1.7兆美元的私募資產這個火藥桶，非常可能成為下一場金融危機的引爆點。 11月14日，標普全球（S&P Global）數據顯示，今年美國大型企業破產家數可能衝上15年高點，在信貸風險讓投資人心神不寧的這個敏感時刻，美國企業界面臨的壓力愈來愈大...

近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好

主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...

