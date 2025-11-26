10月零售餐飲營業額衝高

11月17日，有「新債王」之稱的美國知名投資經理Jeffrey Gundlach在《Odd Lots》節目中發出警告，美國當前的股票和債券價格過高，而最讓人擔心的就是規模高達1.7兆美元的私募資產這個火藥桶，非常可能成為下一場金融危機的引爆點。 11月14日，標普全球（S&P Global）數據顯示，今年美國大型企業破產家數可能衝上15年高點，在信貸風險讓投資人心神不寧的這個敏感時刻，美國企業界面臨的壓力愈來愈大...

