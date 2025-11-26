工業製造業生產連20紅 10月雙創同期最佳成績

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、15.38%，呈連20月正成長。經濟部表示，AI需求動能未減，預估今年全年製造業生產將再創新高，且年增有望逾15%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機持續拓展，推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產持續成長，加以歐美年終採購旺季備貨需求延續，有助支撐台灣製造業生產動能穩步成長。

10月製造業生產年增率較9月趨緩，陳玉芳解釋，主因伺服器廠商生產規模不同，經價格平減，致指數有些微落差。她指出，10月電腦電子光學製品業生產年增高達45.39%，創歷年同月新高，呈連28紅，該類其中最重要產品就是伺服器，「生產未見延緩」。

今年累計前十月製造業生產年增17.43%。陳玉芳表示，AI浪潮帶動下，經濟部預估，11月製造業生產指數將年增10.6%至14.5%。今年全年製造業生產將創新高，不僅達到二位數成長率，預估成長15%「有機會」，成長逾二成「機會小」。

陳玉芳分析10月製造業生產。資訊電子產業方面，受惠人工智慧浪潮推動新興科技應用持續發酵及半導體產業投資動能續增，致電子零組件業年增21.66%，其中積體電路業增產21.69%，雙雙創歷年同月新高，皆連22月正成長。10月電腦電子產品及光學製品業年增45.39%。

但她指出，傳統產業方面，受市場需求平疲及海外同業競爭影響，部分廠商調節減產或產線排修，致化學材料及肥料業年減0.47%、基本金屬業年減2.89%、汽車及其零件業年減4.72%；機械設備業則受惠半導體產業積極擴充產能，年增3.44%，呈連13月正成長。

她分析，傳統產業雖受全球需求未回溫等因素影響致生產疲弱，但只要與電子產業沾上光，生產仍相當不錯。她舉例，基本金屬業中，其他非金屬品如靶材，受惠半導體等電子零組件需求增加而增產。化學材料及肥料業中，「拋光矽晶圓」受惠半導體客戶需求而增產。至於機械設備業，則受惠半導體及印刷電路板持續擴充產能，帶動生產設備增產。