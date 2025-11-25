去年哪個縣市勞工平均年薪最高？ 這地區半數達90萬元

主計總處今（25）日發布去年整體受僱者平均總薪資73.2萬元，若是本國籍全時受僱者，平均總薪資77.6萬元，各縣市果然以竹科所在的新竹市全年平均總薪資129.8萬元拔得頭籌，新竹縣100.3萬元居次，台北市94.7萬元排名第三，桃園市78.6萬元第四，同屬竹科鄰近縣市的苗栗縣75.9萬元名列第五。

至於總薪資薪資中位數，排名與上述總薪資相同，第一還是新竹市，薪資中位數90.2萬元，意味半數受僱員工年薪都在90萬元，羨煞不少人；第二名新竹縣73.6萬元，第三名台北市73.6萬元，第四桃園61.6萬元，排名第五的苗栗縣則為59.1萬元。

至於去年總薪資成長速度最快者，則是澎湖縣的8.11%，平均總薪資62.8萬元。其次是南投縣6.25%，平均總薪資62.5萬元，台南市成長6.17%排名第三，平均總薪資73.3萬元。薪資中位數增幅最大者則是新竹市6.76%、薪資中位數90.2萬元，彰化縣5.71%排名第二、總薪資中位數46.8萬元，雲林縣成長5.68%、總薪資中位數53.3萬元。

主計總處指出，縣市分類是指位於各縣市工業及服務業工作場所的僱用員工，但員工不一定是該縣市設籍人口，因此統計結果易受各縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件製造業、電腦電子及光學製品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則較低。