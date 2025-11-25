快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

去年哪個縣市勞工平均年薪最高？ 這地區半數達90萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處發布113年各縣市薪資統計，竹科所在地的新竹市全年平均總薪資129.8萬元拔得頭籌。圖／本報資料照片
主計總處發布113年各縣市薪資統計，竹科所在地的新竹市全年平均總薪資129.8萬元拔得頭籌。圖／本報資料照片

主計總處今（25）日發布去年整體受僱者平均總薪資73.2萬元，若是本國籍全時受僱者，平均總薪資77.6萬元，各縣市果然以竹科所在的新竹市全年平均總薪資129.8萬元拔得頭籌，新竹縣100.3萬元居次，台北市94.7萬元排名第三，桃園市78.6萬元第四，同屬竹科鄰近縣市的苗栗縣75.9萬元名列第五。

至於總薪資薪資中位數，排名與上述總薪資相同，第一還是新竹市，薪資中位數90.2萬元，意味半數受僱員工年薪都在90萬元，羨煞不少人；第二名新竹縣73.6萬元，第三名台北市73.6萬元，第四桃園61.6萬元，排名第五的苗栗縣則為59.1萬元。

至於去年總薪資成長速度最快者，則是澎湖縣的8.11%，平均總薪資62.8萬元。其次是南投縣6.25%，平均總薪資62.5萬元，台南市成長6.17%排名第三，平均總薪資73.3萬元。薪資中位數增幅最大者則是新竹市6.76%、薪資中位數90.2萬元，彰化縣5.71%排名第二、總薪資中位數46.8萬元，雲林縣成長5.68%、總薪資中位數53.3萬元。

主計總處指出，縣市分類是指位於各縣市工業及服務業工作場所的僱用員工，但員工不一定是該縣市設籍人口，因此統計結果易受各縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件製造業、電腦電子及光學製品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則較低。

薪資 台北 竹科 主計總處
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

創新高！2024年總薪資中位數出爐 主計總處揭二大原因

竹市普發5000行政費高達7500萬 議員劉崇顯批浮編預算

綠議員批新竹市YouBike站建置緩慢 明年要增50站效率讓人擔心

相關新聞

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

主計總處今天發布民國113年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工平均總薪資為73.2萬元，年增4.42%；總薪資中位數5...

去年哪個縣市勞工平均年薪最高？ 這地區半數達90萬元

主計總處今（25）日發布去年整體受僱者平均總薪資73.2萬元，若是本國籍全時受僱者，平均總薪資77.6萬元，各縣市果然以...

10月製造業測驗點連四月上揚 台經院孫明德示警廠商兩大擔心

台經院今天發布景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業雖連續四個月上升，上升幅度有...

創新高！2024年總薪資中位數出爐 主計總處揭二大原因

薪資成長動能轉強，帶動2024年薪資中位數寫新高。主計總處25日公布2024年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總...

頂樓加蓋為何不補貼了？李同榮揭政府說不出口的秘密

國土署近日公告300億元租金補貼新制，頂樓加蓋違建將不再補貼。房市專家李同榮表示，此一政策表面上是為了租屋族安全著想，實...

流通商戰／超商雙雄攻「拿了就走」無人店 瞄準2大關鍵

超商雙雄的科技戰持續白熱化，且再加入新元素，7-ELEVEN有工研院作為技術支援，已經把吊掛式貨架導入X-STORE，大幅增加商品品項，全家也首度導入「拿了就走」無感結帳技術。超商雙雄對於無人店、科技店都是邊摸索，邊推動，既要有展店的進度，也要有耳目一新的科技感，更要有讓消費者接受的誘因，畢竟若只是一個自助結帳的功能，要讓消費者埋單就是不可能的任務。 業者表示，除了持續導入新科技，讓無人店與一般店的各種差距愈來越愈小外，要讓無人店的接受度提高，兩大關鍵要素就是年齡與商圈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。