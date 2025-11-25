去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布113年受僱員工薪資中位數統計，金融及保險業全年總薪資中位數110.6萬元居冠，但住宿餐飲業只有41.5萬元，最「薪」酸，圖／本報系資料照片
主計總處今天發布民國113年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工平均總薪資為73.2萬元，年增4.42%；總薪資中位數54.6萬元，年增4.03%，創102年發布統計以來、12年最高。主計總處表示，前年受廠商去化庫化基期低，去年景氣回溫，加上基本工資漲、廠商發放獎金增加，因此去年總薪資中位數增幅擴大。不過低於平均總薪資員工比率達68.75%，則是歷年次高，顯示高薪者拉高平均值效應愈來愈明顯。

主計總處說明，113年全球經濟穩健，人工智慧及高效能運算等應用需求擴增，內需市場熱絡，工業及服務業全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）全年總薪資（含經常性與非經常性薪資）中位數為54.6萬元，較上年增加4.03%，其中本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數為58.5萬元，年增4.52%。

觀察各行業差異，以金融及保險業全年總薪資中位數110.6萬元居冠，其次是電力及燃氣供應業109.1萬元排名第二，出版影音及資通訊業80.7萬元第三。至於受僱員工人數較多的製造業為57.0萬元，其中電子零組件製造業87.6萬元、電腦電子產品及光學製品製造業89.9萬元，都是去年業績亮麗的受惠產業。但部分工時員工較多的其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校）總薪資中位數都不到39萬元。

若與上年比較，以金融及保險業年增8.77%最高，礦業及土石採取業、用水供應及污染整治業、批發及零售業增幅都也超過5%，製造業增4.83%，其中電子零組件製造業增加9.55%。

拉長時間來看，近10年來各大行業以住宿及餐飲業增加32.68%、金融及保險業增31.60%、出版影音及資通訊業增24.53%幅度較高；製造業增加23.05%，其中電子零組件製造業增加52.49%，電腦電子產品及光學製品製造業增加41.29%。

113年未滿30歲者全年總薪資中位數為46.8萬元，後隨年齡增長而提高，40至49歲者增至62.0萬元，至65歲以上者因包括退休後二度就業之員工，中位數降為43.9萬元；若與上年比較，40至49歲者年增幅4.27%最高，30至39歲者增4.23%。

去年全體受僱者固定薪資加上獎金的總薪資平均73.2萬元，年增4.42%不低，低於平均數員工卻達68.75%，比前一年的68.70%更高，僅低於111年的68.91%。主計總處官員表示，去年總薪資增加幅度大，意味高薪的人又墊高薪資，以致低於平均數員工比率上升。

若觀察近十年工業及服務業受僱員工各分位數總薪資增長情形，全年總薪資以較低薪及最高薪增幅最明顯，其中第1十分位數、第2十分位數及第9十分位數 分別增加32.90%、31.46%及27.75%，低薪者增幅大應與基本工資有關，高薪端增幅大則與高薪產業加薪及獎金領得多有關，但其餘各分位增幅則相對稍緩。

主計總處同時發布去年各市縣受僱員工薪資統計，其中果然以竹科所在的新竹市全年總薪資129.8萬元拔得頭籌，新竹縣100.3萬元居次，台北市94.7萬元排名第三，桃園市78.6萬元第四，同屬竹科鄰近縣市的苗栗縣75.9萬元，名列第五。

