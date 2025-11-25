快訊

創新高！2024年總薪資中位數出爐 主計總處揭二大原因

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處公布2024年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總薪資中位數達54.6萬元、年增4.03％，為有統計以來最高。圖／聯合報系資料照片
主計總處公布2024年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總薪資中位數達54.6萬元、年增4.03％，為有統計以來最高。圖／聯合報系資料照片

薪資成長動能轉強，帶動2024年薪資中位數寫新高。主計總處25日公布2024年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總薪資中位數達54.6萬元、年增4.03％，為有統計以來最高。若排除外籍移工及部分工時員工，本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數更達58.5萬元、年增4.52％，同樣寫下新高紀錄。

觀察不同產業的薪資結構，產業景氣分化態勢依舊存在。若以大行業來看，全年總薪資中位數的「百萬俱樂部」成員，仍由具備寡占特性的金融、電力等行業囊括，其中金融及保險業以110.6萬元居冠，電力及燃氣供應業以109.1萬元緊追在後。相對地，受部分工時員工較多因素影響，其他服務業如美容美髮及用品維修等，全年總薪資中位數僅38.1萬元，教育業也僅38.2萬元，明顯位於後段班。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，2024年薪資中位數和平均數的年增幅都較往年亮眼，探究原因有二。第一是基期影響，疫情期間因遠距需求，終端電子產品銷售佳，墊高基期；但2023年疫情解封後，電子業面臨存貨消化壓力，導致當年的薪資增幅不如預期，相對也壓低了2024年比較的基期。此外，2024年起AI應用快速發展，帶動電子業出口表現亮眼，廠商發放較優渥的獎金，加上配合基本工資調整及企業內部調薪，綜合因素使得總薪資呈現高年增率。

統計也顯示，2024年全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元，低於平均數的員工比率達68.75％，為歷來第二高，僅低於2022年的68.91%。譚文玲說，主因高薪群體拉高整體平均數，使落在「平均數以下」的受僱員工比例增加。

薪資分布方面，去年最高薪10％員工的全年總薪資中位數為133.6萬元，最低薪10％則為33萬元，兩者差距約4.05倍，與前一年相同。主計總處指出，若觀察近11年資料，薪資差距最高曾在2015年達4.33倍，其後呈縮小趨勢，目前與2023年並列為近11年最低。

薪資 主計總處
