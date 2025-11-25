AI需求動能仍在！10月製造業生產年增15.3%連20紅 全年可望增15%以上

超商雙雄的科技戰持續白熱化，且再加入新元素，7-ELEVEN有工研院作為技術支援，已經把吊掛式貨架導入X-STORE，大幅增加商品品項，全家也首度導入「拿了就走」無感結帳技術。超商雙雄對於無人店、科技店都是邊摸索，邊推動，既要有展店的進度，也要有耳目一新的科技感，更要有讓消費者接受的誘因，畢竟若只是一個自助結帳的功能，要讓消費者埋單就是不可能的任務。 業者表示，除了持續導入新科技，讓無人店與一般店的各種差距愈來越愈小外，要讓無人店的接受度提高，兩大關鍵要素就是年齡與商圈。

