AI需求動能仍在！10月製造業生產年增15.3%連20紅 全年可望增15%以上
經濟部25日發布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙雙創歷年同月新高，分別年增14.5%、15.38%，呈連20個月正成長態勢。經濟部表示，AI需求動能未減，預估2025年全年製造業生產將再創新高，且年增有望逾15%。
經濟部統計處副處長陳玉芳表示，人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機持續拓展，推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產持續成長，加以歐美年終採購旺季備貨需求延續，有助支撐我國製造業生產動能穩步成長。
因10月製造業生產年增率較9月趨緩，陳玉芳解釋，這是因為伺服品廠商生產規模不同，經價格平減，致指數有些微落差。她指出，10月電腦電子光製品業生產年增高達45.39%，創歷年同月新高，呈連續第28個月正成長，該類其中最重要產品就是伺服器，「生產未見延緩」。
今年累計1至10月製造業生產較上年同期增加17.43%。她表示，AI浪潮帶動下，經濟部預估，11月製造業生產指數將年增10.6%至14.5%。今年全年製造業生產將創新高，不僅達到二位數成長率，預估成長15%「有機會」，成長逾二成「機會小」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言