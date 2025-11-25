連假多帶動消費！10月零售業營業額創歷年同月新高 年增1.9%

經濟部25日發布10月零售業營業額為4,186億元，創歷年同月新高，年增率1.9%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主因是10月有三個連假效益帶動消費，加上中秋節今年落在10月，在去年同月基期較低情況下，10月零售業營業額也由9月負成長轉為10月正成長。

經濟部統計處指出，今年前10月零售業營業額達3兆9,603億元，雖創歷年同期次高，但呈負成長0.5%。陳玉芳坦言，零售業成長動能緩和，今年全年要轉為正成長「有難度」。

陳玉芳分析，零售業消費動能還是有，但在去年基期已高，今年國人出國旅遊人數創高，景氣不確定性致民眾對高價消費品減少購買，以及車市買氣不夠等，預估今年全年零售業成長趨向緩，會較保守。