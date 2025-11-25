快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

連假多帶動消費！10月零售業營業額創歷年同月新高 年增1.9%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部25日發布10月零售業營業額為4,186億元，創歷年同月新高，年增率1.9%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主因是10月有三個連假效益帶動消費，加上中秋節今年落在10月，在去年同月基期較低情況下，10月零售業營業額也由9月負成長轉為10月正成長。

經濟部統計處指出，今年前10月零售業營業額達3兆9,603億元，雖創歷年同期次高，但呈負成長0.5%。陳玉芳坦言，零售業成長動能緩和，今年全年要轉為正成長「有難度」。

陳玉芳分析，零售業消費動能還是有，但在去年基期已高，今年國人出國旅遊人數創高，景氣不確定性致民眾對高價消費品減少購買，以及車市買氣不夠等，預估今年全年零售業成長趨向緩，會較保守。

零售業 經濟部 消費
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

85元買鮮乳中千萬！全聯9、10月統一發票開大獎 獎落台北市「這家店」

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

股市降溫？ 證券劃撥餘額下滑

金居10月 EPS 0.43元

相關新聞

10月製造業測驗點連四月上揚 台經院孫明德示警廠商兩大擔心

台經院今天發布景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業雖連續四個月上升，上升幅度有...

頂樓加蓋為何不補貼了？李同榮揭政府說不出口的秘密

國土署近日公告300億元租金補貼新制，頂樓加蓋違建將不再補貼。房市專家李同榮表示，此一政策表面上是為了租屋族安全著想，實...

流通商戰／超商雙雄攻「拿了就走」無人店 瞄準2大關鍵

超商雙雄的科技戰持續白熱化，且再加入新元素，7-ELEVEN有工研院作為技術支援，已經把吊掛式貨架導入X-STORE，大幅增加商品品項，全家也首度導入「拿了就走」無感結帳技術。超商雙雄對於無人店、科技店都是邊摸索，邊推動，既要有展店的進度，也要有耳目一新的科技感，更要有讓消費者接受的誘因，畢竟若只是一個自助結帳的功能，要讓消費者埋單就是不可能的任務。 業者表示，除了持續導入新科技，讓無人店與一般店的各種差距愈來越愈小外，要讓無人店的接受度提高，兩大關鍵要素就是年齡與商圈。

越南外資湧入工廠缺工 台商加薪前進校園搶人才

越南經濟快速發展的背後，是嚴重的缺工問題。近年越南已幾乎代替中國成為東南亞生產基地，導致許多工廠都面臨招無人的窘境。台商...

公教年改翻盤慘的卻是勞保財務？專家勞團憂「動不了」

軍公教年金改革2018年7月1日上路。才過七年，立院在野黨團已打算聯手翻盤公教年改，力拚在12月三讀。當年年改引發激烈對抗，最後才妥協分十年到位，讓公教退休金所得替代率從100%逐年到2028年降到六成。對照勞保年金改革至今原地踏步，連起步都難，好不容易通過的公教年改又要喊停，不少勞團及專家心裡極度不安。

公教退撫基金 恐提前六年破產…影響逾80萬人

公務人員退撫基金最新精算報告出爐，自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。