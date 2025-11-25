AI需求撐盤 10月工業生產指數續創同期新高連20紅
在人工智慧（AI）應用、高效能運算與雲端資料服務需求延續帶動下，經濟部今天公布10月工業生產指數為115.11，年增14.5%；其中製造業生產指數116.03，年增15.38%。工業及製造業指數雙雙創歷年同期新高，並為連續20個月正成長。
累計今年前10月工業生產增加16.27%，製造業增加17.43%。
根據經濟部統計，資訊電子產業方面，電子零組件業年增21.66%，其中積體電路業在AI伺服器、高效能運算與雲端資料中心需求延續下，推升晶圓代工及相關供應鏈生產成長，年增21.69%；電腦電子產品及光學製品業亦因AI終端與半導體設備投資動能續強，年增45.39%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言