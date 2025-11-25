10月製造業測驗點連四月上揚 台經院孫明德示警廠商兩大擔心

台經院今天發布景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業雖連續四個月上升，上升幅度有限，判斷景氣與9月相同。台經院景氣預測中心主任孫明德解讀10月廠商看法「持平」，他說，廠商對未來保守觀望，好的部分是，美國對等關稅至少20%是天花板，因此不會有更壞情況，但廠商有兩大擔心，一是對美貿易順差加大，美國是否會再祭出新對策，以及232條款半導體關稅不確定性。

孫明德表示，近期美股台股表現不佳，很多人以為是AI疑慮，實則是美國縮表與升息，資金流動性變少，因此他判斷美國明年會重新擴表（就是量化寬鬆），原因是市場資金不夠，金融面會略顯緊張。

孫明德也援引蕭美琴副總統曾說「一個國家貿易太集中是一件危險的事」，他示警，今年台灣外銷市場電子產品出口大爆發，但對美出口也是同比例增加，「目前現在看起來有點隱憂」。

台經院指出，2025年10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，製造業雖續呈走揚態勢，但變動幅度有限，研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。主要是新興科技應用需求強勁，加上消費性電子新品帶動，10月電子及資通產品出口表現亮眼。然而，化學工業、鋼鐵業與金屬製品等傳統產業景氣仍偏弱，使製造業廠商對當月景氣的樂觀看法較上月明顯下滑，10月製造業營業氣候測驗點91.37點，較9月修正後91.12點增加0.25點。

孫明德表示，10月營業氣候測驗點最大變化就是「持平再持平」，廠商看好單月景氣減少，看壞略增，但持平愈多，也就是對10月看法與9月差不多。整體來看，歷歷今年4-7月大幅波動，8、9。10月廠商表現平穩，保守，對未來半年看法也是看好、看壞都減少，但主要仍是AI科技業一枝獨秀，傳產有壓力，支撐製造業往上，但化學鋼鐵業表現比較辛苦。

台灣對等關稅尚未確定，孫明德認為對廠商一則以喜、一則以憂，好的部分是台灣未來關稅最壞就是20%天花板，不會有更壞情況，如果川普關稅被美國法院駁回，對廠商也不是壞事，最壞的是關稅轉到半導體去，因此廠商擔心的是，232條款半導體關稅的不確定性，以及如果台灣對美貿易順差加大，是否美國對台又有新的對策。

10月營建業營業氣候測驗點連續五個月上揚，產經資料庫總監劉佩真分析，主要來自營造業對未來半年樂觀，來自公共工程明年預算6704億元，年增率16.1%，加上AI建廠熱；但房屋住宅相對疲軟，六都買賣移轉整體交易量是歷史低檔，全年建物買賣移轉面臨27萬棟保衛戰，跌幅二成以上，房市確定從去年價量齊揚，今年走向量縮、價格緩跌格局。

對於12月中央銀行理監事會議，劉佩真認為，目前基調比較大機率仍是持續先前管制，要看放款集中度情況，至於鬆綁時間點會放在明年上半年機率比較大，未來央行政策會朝精準打擊，其他部分則進行策略性調整，希望讓房市整體表現趨向健康步伐。