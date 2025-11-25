巨鎧通過 CAPA 車燈產品認證 大力加持在美國市場競爭力

巨鎧精密工業近日再度獲得國際市場肯定，正式通過CAPA（Certified Automotive Parts Association）車燈產品認證，並取得 「全程參與者（Full Participant）」即正參加廠商。

公司表示，此認證被美國售後市場視為最具公信力的其中一個品質門檻，亦是全球最具指標性的品質標章之一，巨鎧取得此認證後，預期將大幅提升在美國市場的採用率與銷售機會，特別是對於通路商與保險公司以及車隊維修，皆有明顯加分效果。

巨鎧精密董事長吳柏樺表示，能取得CAPA全程參與者等級，是對巨鎧三十多年來堅持專業與品質的最佳肯定，僅意味著巨鎧產品於外觀、配適性、性能與可靠度無論於任何市場型態皆達到國際標準，更展現公司在品質控管、檢驗流程與追溯系統的成熟度。他強調，巨鎧將持續強化精密製造技術，投入更多研發能量，提供全球市場更安全、更可靠且優質的汽車燈具產品。

巨鎧多年來致力於車燈結構設計、光學分析、耐久測試與生產製程優化，逐步建立從研發到量產的垂直整合能力，未來將持續朝智能製造、自動化量測與國際認證接軌，結合多年產業經驗與全球市場需求，期望成為國際汽車售後市場（Aftermarket）中最值得信賴的零組件供應商。