快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

新思科技獲頒經濟部「創新應用夥伴獎」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
經濟部部長龔明鑫（左）頒發「創新應用夥伴獎」給台灣新思科技董事長暨總經理李明哲（右）。圖／新思科技提供
經濟部部長龔明鑫（左）頒發「創新應用夥伴獎」給台灣新思科技董事長暨總經理李明哲（右）。圖／新思科技提供

思科技（Synopsys）近日獲經濟部頒發「電子資訊國際夥伴績優廠商 - 創新應用夥伴獎」，以表揚新思科技致力提升台灣半導體的創新技術，並與工業技術研究院合作開發台灣首套「生成式AI與智慧車用系統晶片整合參考設計平臺」，大幅縮短晶片開發時程與成本，助力強化台灣AI SoC設計競爭力。

「2025經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」日前在台北舉行，由經濟部部長龔明鑫頒發各個獎項給得獎廠商。台灣新思科技董事長暨總經理李明哲表示，新思科技是台灣半導體產業發展的重要策略夥伴，長期深耕台灣，明年即將迎來在台成立分公司35周年的里程碑，將與更廣泛層面的本地夥伴攜手合作，為半導體、高科技、汽車、航太等眾多產業的客戶提供全新的系統設計解決方案，加速台灣半導體產業升級。

例如新思科技與工研院自2024年起展開合作，結合雙方專業技術，開發出台灣第一套「生成式 AI 與智慧車用系統晶片整合參考設計平台 ；該平台搭載先進的高速運算能力及車規等級安全性，可協助IC設計業者在設計初期即進行效能與功耗評估，有效縮短設計時程，降低研發成本，並提升設計成功率；而平台的模組化AI設計驗證IP、功能安全及資安解決方案，也可強化台灣IC設計業者在先進車用及 AI 市場之競爭力。

IC設計 思科 AI
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

台韓晶片合作 專家：稀釋台灣既有優勢

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

相關新聞

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。