新思科技獲頒經濟部「創新應用夥伴獎」

新思科技（Synopsys）近日獲經濟部頒發「電子資訊國際夥伴績優廠商 - 創新應用夥伴獎」，以表揚新思科技致力提升台灣半導體的創新技術，並與工業技術研究院合作開發台灣首套「生成式AI與智慧車用系統晶片整合參考設計平臺」，大幅縮短晶片開發時程與成本，助力強化台灣AI SoC設計競爭力。

「2025經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」日前在台北舉行，由經濟部部長龔明鑫頒發各個獎項給得獎廠商。台灣新思科技董事長暨總經理李明哲表示，新思科技是台灣半導體產業發展的重要策略夥伴，長期深耕台灣，明年即將迎來在台成立分公司35周年的里程碑，將與更廣泛層面的本地夥伴攜手合作，為半導體、高科技、汽車、航太等眾多產業的客戶提供全新的系統設計解決方案，加速台灣半導體產業升級。

例如新思科技與工研院自2024年起展開合作，結合雙方專業技術，開發出台灣第一套「生成式 AI 與智慧車用系統晶片整合參考設計平台 ；該平台搭載先進的高速運算能力及車規等級安全性，可協助IC設計業者在設計初期即進行效能與功耗評估，有效縮短設計時程，降低研發成本，並提升設計成功率；而平台的模組化AI設計驗證IP、功能安全及資安解決方案，也可強化台灣IC設計業者在先進車用及 AI 市場之競爭力。