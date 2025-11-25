市場回溫 台經院10月景氣調查：製造、服務、營建三業走高

台灣經濟研究院25日公布10月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步上揚，反映AI與新興科技需求持續帶動內外銷，不過傳統產業仍顯疲弱，產業分化情況明顯。台經院表示，第四季公共工程將進入趕工期，高科技廠房持續建廠，可望挹注後續景氣動能。

台經院指出，10月製造業測驗點為91.37點，較9月略升0.25點，已連續四個月走揚，但增幅有限，研判業者對景氣看法與上月大致不變。電子機械業受AI、高效能運算（HPC）需求帶動，先進製程與高階記憶體產能利用率高檔，封測需求增強，不過車用與工控等非AI市場復甦有限。化學工業則因國際油價走弱、亞洲供給偏高，同業競爭加劇，加上下游客戶檢修，塑化產品呈現價量齊跌，約四成業者對當月景氣看法偏弱。

服務業方面，百貨周年慶與連假促成商場買氣與旅遊需求增加，帶動零售、餐飲業正向看法上升。中秋、雙十、光復節連假使超商鮮食、飲料與旅宿需求同步增溫。10月服務業營業氣候測驗點為88.42點，較9月的85.53點增加2.89點，顯示內需動能續強。

營造業10月營業氣候測驗點為98.62點，較9月之96.93點上升1.69點，呈現連續五個月上揚的局面。台經院指出，第四季進入公共工程趕工期，2025年底多項重大工程完工，加上2026年公共建設預算增加，高科技廠房持續擴建，可望使景氣逐步好轉。不過六都10月移轉件數月增5.7%，受新青安鬆綁、換屋族展延售屋期限及股市走強帶動，交易量溫和回升，不過總量仍低，賣方心態未鬆動前，低量格局短期難改善。

至於下月央行理監事會是否可能對房市採取新措施，台經院產經資料庫總監劉佩真研判，央行維持現狀的機率較高。應該會依循先前精準打擊的態勢，持續觀察不動產放款的集中度表現，再針對其他部分進行策略性調整，以引導房市整體表現趨向健康發展。至於房市管制鬆綁的時間點，劉佩真預估，較有可能落在明年上半年。

依台經院調查，未來半年看壞的產業包含化學工業、石化原料、塑橡膠原料、石油及煤製品、塑膠製品、金屬工具機業、自行車製造業、自行車零件製造業、育樂用品業、螺絲及螺帽、機械設備製造修配業、建築投資等。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，隨著台美對等關稅的協商進程，關稅的「天花板」大致確立，對市場的不確定性將逐漸降低，目前廠商普遍仍採保守觀望態度，但最壞情況已過，景氣低谷已見，預期復甦力道將加快，買氣也將隨之回籠。但他也提醒，儘管樂見關稅條件明確，但科技業仍須關注台對美貿易順差過高，以及對半導體恐施加232條款關稅的可能性。

台經院研究六所所長吳孟道表示，目前美國聯準會（Fed）正面臨政策兩難：一方面就業市場走弱，需要降息刺激；另一方面各界仍擔心通膨疑慮未除，降息仍需更多數據佐證，聯準會勢必更「停看聽」。在前景不明下，Fed的態度恐將偏向保守，整體貨幣政策仍朝寬鬆方向前進，只是降息節奏快慢不同，「今年降得多，明年就會降得少」，後續須持續關注美國消費數據，這才是牽動長期經濟基本面的核心關鍵。