快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

頂樓加蓋為何不補貼了？李同榮揭政府說不出口的秘密

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

國土署近日公告300億元租金補貼新制，頂樓加蓋違建將不再補貼。房市專家李同榮表示，此一政策表面上是為了租屋族安全著想，實際上，背後隱藏著一個政府說不出口的秘密。

李同榮表示，頂樓加蓋租金補貼從2018年開始，那年租賃專法上路，內政部在宣導簡報檔第15頁明白表示，頂樓加蓋違建也適用租金補貼。

當時他曾向內政部提出質疑，為何違建加蓋可列入租金補助？內政部解釋有立法委員在立法時，應選民要求，考慮弱勢需求，所以列入法條允許。

不過，事後營建署（現已改名國土署）針對外界批評違建戶也能加入包租代管說法，一度發文澄清，表示沒有違建列入補貼事情，請外界不要以訛傳訛。

李同榮表示，租賃專法允許頂樓違建列入補助範圍，內政部宣導，營建署卻否認，而這幾年又都補貼，現在又宣布停止，政策反覆的真正原因是，當初放行為了達成社宅假政績，現在停止則是假政績已經達成。

他表示，這利用弱勢族達成政績，事後狠心翻臉，過河拆橋，政府當然說不出口。

李同榮表示，政府早知頂樓違建租屋有安全顧慮，但仍同意納入補貼，主要是蔡政府提出8萬「空屋」移轉社宅，認為全台有80萬空屋，只有要一成拿出來出租，政策就可成功。

但事實上，一開始推動就出現障礙，空屋移轉件幾乎是零，因此，政府另設包租代管租金補助辦法，從此8萬社宅都不稱空屋移轉，只稱包租代管，等於拿現在已在出租的房屋，透過補助包裝成社宅，對增加租屋市場供給幫助不大。

至於為何連頂樓加蓋也要補助，原因無它，就是為了趕快達成蔡政府8萬戶空屋移轉社宅的假政績，也為了2024總統大選選票著想。

而現在，放行多年的頂樓違建租金補貼政策，為何不顧弱勢，說改就改？李同榮直言，政府說不出的祕密，就是知道這是不對的，現在8萬戶社宅假政績既然已經達成， 於是就過河拆橋，這會讓租賃双方有「用過就丟」的感覺，至少政府應針對這些租賃頂樓加蓋的租客有更多的緩衝與協助。

李同榮表示，頂樓違建承租者多半為弱勢族群，政府先給糖吃再斷食，徒增弱勢民眾困擾。政府宣稱以公安為由，但其實一切都是以政治考量，只是政府為達社宅假政績的一顆棋子而已，令人遺憾！

內政部在宣導簡報檔。 圖／李同榮提供
內政部在宣導簡報檔。 圖／李同榮提供

租金補貼 違建 內政部
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

內政部舉辦防災論壇 劉世芳：防災已不再是單一部門責任

影／吳怡農稱輝達落腳台北不能算政績 李四川反問：不是嗎？

花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

相關新聞

頂樓加蓋為何不補貼了？李同榮揭政府說不出口的秘密

國土署近日公告300億元租金補貼新制，頂樓加蓋違建將不再補貼。房市專家李同榮表示，此一政策表面上是為了租屋族安全著想，實...

流通商戰／超商雙雄攻「拿了就走」無人店 瞄準2大關鍵

超商雙雄的科技戰持續白熱化，且再加入新元素，7-ELEVEN有工研院作為技術支援，已經把吊掛式貨架導入X-STORE，大幅增加商品品項，全家也首度導入「拿了就走」無感結帳技術。超商雙雄對於無人店、科技店都是邊摸索，邊推動，既要有展店的進度，也要有耳目一新的科技感，更要有讓消費者接受的誘因，畢竟若只是一個自助結帳的功能，要讓消費者埋單就是不可能的任務。 業者表示，除了持續導入新科技，讓無人店與一般店的各種差距愈來越愈小外，要讓無人店的接受度提高，兩大關鍵要素就是年齡與商圈。

越南外資湧入工廠缺工 台商加薪前進校園搶人才

越南經濟快速發展的背後，是嚴重的缺工問題。近年越南已幾乎代替中國成為東南亞生產基地，導致許多工廠都面臨招無人的窘境。台商...

公教年改翻盤慘的卻是勞保財務？專家勞團憂「動不了」

軍公教年金改革2018年7月1日上路。才過七年，立院在野黨團已打算聯手翻盤公教年改，力拚在12月三讀。當年年改引發激烈對抗，最後才妥協分十年到位，讓公教退休金所得替代率從100%逐年到2028年降到六成。對照勞保年金改革至今原地踏步，連起步都難，好不容易通過的公教年改又要喊停，不少勞團及專家心裡極度不安。

公教退撫基金 恐提前六年破產…影響逾80萬人

公務人員退撫基金最新精算報告出爐，自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提...

勞動市場四大指標向好

國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。主計總處昨（24）日公布10月失業率3.36%，為25年同月新低，較前一個月續降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。