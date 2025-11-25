頂樓加蓋為何不補貼了？李同榮揭政府說不出口的秘密

國土署近日公告300億元租金補貼新制，頂樓加蓋違建將不再補貼。房市專家李同榮表示，此一政策表面上是為了租屋族安全著想，實際上，背後隱藏著一個政府說不出口的秘密。

李同榮表示，頂樓加蓋租金補貼從2018年開始，那年租賃專法上路，內政部在宣導簡報檔第15頁明白表示，頂樓加蓋違建也適用租金補貼。

當時他曾向內政部提出質疑，為何違建加蓋可列入租金補助？內政部解釋有立法委員在立法時，應選民要求，考慮弱勢需求，所以列入法條允許。

不過，事後營建署（現已改名國土署）針對外界批評違建戶也能加入包租代管說法，一度發文澄清，表示沒有違建列入補貼事情，請外界不要以訛傳訛。

李同榮表示，租賃專法允許頂樓違建列入補助範圍，內政部宣導，營建署卻否認，而這幾年又都補貼，現在又宣布停止，政策反覆的真正原因是，當初放行為了達成社宅假政績，現在停止則是假政績已經達成。

他表示，這利用弱勢族達成政績，事後狠心翻臉，過河拆橋，政府當然說不出口。

李同榮表示，政府早知頂樓違建租屋有安全顧慮，但仍同意納入補貼，主要是蔡政府提出8萬「空屋」移轉社宅，認為全台有80萬空屋，只有要一成拿出來出租，政策就可成功。

但事實上，一開始推動就出現障礙，空屋移轉件幾乎是零，因此，政府另設包租代管租金補助辦法，從此8萬社宅都不稱空屋移轉，只稱包租代管，等於拿現在已在出租的房屋，透過補助包裝成社宅，對增加租屋市場供給幫助不大。

至於為何連頂樓加蓋也要補助，原因無它，就是為了趕快達成蔡政府8萬戶空屋移轉社宅的假政績，也為了2024總統大選選票著想。

而現在，放行多年的頂樓違建租金補貼政策，為何不顧弱勢，說改就改？李同榮直言，政府說不出的祕密，就是知道這是不對的，現在8萬戶社宅假政績既然已經達成， 於是就過河拆橋，這會讓租賃双方有「用過就丟」的感覺，至少政府應針對這些租賃頂樓加蓋的租客有更多的緩衝與協助。