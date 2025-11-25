越南外資湧入工廠缺工 台商加薪前進校園搶人才

快訊

中央社／ 河內25日專電
駐越南代表劉世忠與副代表林易民22日受邀參訪北寧台商生產基地，永安鞋美副總林敏芳仔細說明製鞋流程。中央社
越南經濟快速發展的背後，是嚴重的缺工問題。近年越南已幾乎代替中國成為東南亞生產基地，導致許多工廠都面臨招無人的窘境。台商表示，除自動化升級外，還祭出加薪、獎金等措施，或與大學合作培養新人。

改革開放後，外資紛紛進駐越南，投入製造業、電子業等勞力密集產業。隨著各地工廠和製造廠的數量激增，勞動力短缺的問題愈發嚴重，甚至出現各出奇招搶優質人才的現象。

東南亞跨國人資企業Talentnet去年調查報告指出，越南45%外商直接投資企業認為技術工人短缺是其面臨的主要挑戰，預計2030年將達到超過200萬個難以填補的職缺，帶來重大營運風險。

駐越南代表劉世忠與副代表林易民22日受邀參訪北寧台商生產基地，了解台商營運近況。不少台商皆表示，近年來市場缺工問題嚴重，令人「難以招架」，工廠無奈陷入搶人大作戰。

鞋美公司在越南有數間生產基地、上萬名員工。副總經理林敏芳告訴中央社，近年來越南成為東南亞生產基地，幾乎快取代中國。

林敏芳指出，「這6年美國對中國經濟壓制，或一些關稅貿易障礙，造成台、日、韓商，甚至中國廠商都面臨訂單丟失，因此蠻多產業移出到東南亞，尤其電子和傳統產業」。

他說，移出產業中有約50到55%選擇停泊越南，「這也是過去6年來越南招工越來越困難的真實原因」。

永福精業總經理柯政祥坦言，早期工人排隊應徵，現在是「徵才刊出以後，來的人卻很少」。

他分析，缺工除大環境因素外，也有工資結構問題，例如越南全國分區基本薪資不同，以及越南海外移工的狀況等。

柯政祥表示，解決方法就是提高效率與自動化，「否則狀況只會更惡劣」。永福精業已啟用機械手臂，協助精簡人力。另外在提高效率部分，他認為可再加強員工教育訓練，以增加工作效率。

除投入資金，購買各式的自動化設備外，鞋美會前進較偏遠的地區，尋找足夠勞動力以設立分廠。林敏芳表示，若在家鄉1小時車程內能有滿意的工作，越南人大多會傾向留在老家。

林敏芳強調科學化管理。他認為，透過適當的獎勵機制提高工作效率，透過獎金能省下逾500位員工，算下來不僅降低人事成本，更激勵員工。

「你要打動越南員工或管理幹部的心，就必須用合理、科學的獎勵制度去引誘他，讓他把潛力發揮出來。我們結合品質、產量數據的標的，推演出員工可多領幾十萬（越南盾）額外收入，這也是打動人性的科學制度」。

越南第一精密工業總經理吳聰武告訴記者，目前越南缺工相當嚴重，企業都透過各種管道找人。

吳聰武說，各種福利優惠是搶工法寶，「我們會到偏鄉地區找人，有些優惠，例如新人進來6個月後，會先給100萬（越南盾）獎勵金；員工介紹人員也會給50萬」。

此外，第一精密工業也與學校進行實習與獎學金等招生合作。一方面，是提供支薪實習名額給學校，每年派學生實習，能補充人力不足。另一方面則是提供大學獎學金，歡迎畢業生入職。

除了薪資調漲、獎勵金之外，「內部也要做自動化的改善，讓員工對公司能有向心力，對公司未來發展有願景，可能比較會留在公司」，吳聰武說。

越南經濟欣欣向榮、人口年輕、勞工成本相對低、具地域優勢，然而企業利多之下也有不少挑戰。

林敏芳告訴記者：「每個製造業都要思考下一個策略為何，是加強投資自動化設備？還是提供薪資福利？還是最後選擇，再找第三國家，進行擴廠計畫？」

柯政祥則提醒打算來越南投資的企業，須審慎思考招工人力問題。然而他也認為，在東南亞國家中，越南環境具優勢，不僅因經濟發展快速，更是因文化接近，「越南人對台灣人很友善，台灣人對待在台越南人也好，兩國互動、民間交情都很好」。

