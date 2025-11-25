聽新聞
中小企業落實永續 減碳即競爭力

聯合報／ 台北訊

願景工程基金會啟動中小企業加速永續計畫，日前舉辦中小企業加速永續實踐論壇，邀請專家與企業分享如何將永續理念轉化為具體行動。願景工程基金會董事長陳冲在論壇致詞時指出，中小企業占台灣企業的百分之九十八，占有最多的就業人口，要讓永續真正落地，就必須讓中小企業一起行動。

中小企業氣候中心（SME Climate Hub）是位於歐洲的非營利組織，提供全球中小企業落實淨零排放務實方法、資源與建議，總監Louise Rehbinder在論壇中分享全球減碳趨勢。她表示，巴黎協定設下的升溫目標是人類能繼續繁榮的底線，中小企業的參與則是決定成敗的關鍵，「全球超過九成企業是中小企業，如果他們不參與，淨零轉型就不可能實現」。

Louise Rehbinder提出三個具體行動方針，建議企業先從自身營運著手，提升能源效率、導入再生能源並推動低碳交通，以減少直接排放；進一步則要將減碳思維延伸至供應鏈，與供應商攜手減排、選用低碳原料，讓上下游形成共同進步的循環。最終可透過開發具有減碳效益的產品與服務，讓綠色創新成為企業成長的新動能。Louise Rehbinder提醒，越早啟動越能掌握競爭優勢，「永續不是負擔，而是進入國際市場的門票」。

在國際趨勢的推動下，台灣企業也開始展現行動力。台達ＥＳＧ策略整合辦公室資深處長李立仁指出，台達早在成立初期就以「節能、環保、愛地球」為企業使命，如今更將永續視為營運核心，「永續不只是口號，而要與營運策略整合」。

對於仍在思索如何啟動淨零行動的企業而言，政府建立了支援機制與輔導服務，例如動力與公用設備補助、中小微企業多元發展貸款等多項補助案，塑膠工業技術發展中心經理陳健強建議可以預先了解與準備，待政府推出新一年度的方案後，較易順利提出補助或輔導的申請，以降低轉型的技術與資金門檻，讓永續不再只是理念，而是能被落地的行動。

中小企業 永續 淨零 再生能源 低碳 供應鏈 台達電 ESG 陳冲
