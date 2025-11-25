聽新聞
地上權塗銷！輝達落腳北士科 新壽還地北市府

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱藍鈞達／台北報導
台北市長蔣萬安（右）上周向輝達副總裁Scott Ekman表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安（右）上周向輝達副總裁Scott Ekman表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。圖／取自蔣萬安臉書

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18，昨完成塗銷新壽地上權，土地返還台北市政府。市長蔣萬安說，「輝達與台北又近一步。」未來十年，台灣在全球人工智慧（ＡＩ）浪潮取得先機；輝達選台北，不只區域安全與外資加大投入一劑定心丸，象徵「台北有韌性，歡迎世界做鄰居」。

副市長李四川說，接下來北市府與輝達專案設定地上權案簽約，輝達須送「投資計畫書」讓市府審查，輝達稱需要兩個月工作天，審查完，預計農曆年前，就可與輝達簽約。黃仁勳每年農曆年前都會來台參加尾牙，黃仁勳如果來台，就會由他親自簽約。

李說，目前輝達建物外觀已在美國設計好，現在輝達正在找國內建築師，等投資計畫書送來，就會送設計圖；北市府也會進行Ｔ17、Ｔ18中間道路的都市計畫變更，市府擬移三分之一土地當道路、三分之二給輝達，就可符合輝達設計的總部需求，市府拚明年五月底、六月初，黃仁勳來台參加電腦展時動工。

至於輝達成立子公司，李四川表示，輝達無「投資上限」，甚至副總裁Scott Ekman曾問北市府要求成立子公司資本額多少？李當時回預估約新台幣八億元，當時副總裁第一反應是：「什麼！small money這麼小的錢。」

由於市府與新壽先前合意解約過程，仍有人質疑進度太慢，李四川表示，「說實在，已經很拚命了。」他可接受每個人希望輝達快落腳，但就是因已發包給新壽，新壽又沒違法，還有要直接設定給輝達，也恐有法令問題。

「過程中，蔣萬安市長沒逼我，不過很清楚就是要輝達，一定要在台北市。」甚至李也透露，談解約過程曾一度卡關，他也曾跟新壽嗆「我可以承擔輝達不在台北市，我最多引咎辭職而已。」因公務員要依法行政，不過他也能理解新壽在商言商。

台新新光金控董事長吳東亮昨日表示，新光人壽過去在此案上的努力不應被忽略，並希望外界給予團隊肯定。吳也表示，希望市政府跟輝達的談判能夠順利，讓他們能真正留在台灣。

×

