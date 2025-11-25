北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔邱琮皓／台北報導

台新新光金控（2887）旗下新光人壽昨（24）日與台北市政府針對北士科T17、T18地上權，簽署合意解約協議書，並已收到90%款項（39.9億元），塗銷地上權完成。金控董事長吳東亮表示，希望大家能給新光人壽最大肯定，一起協助將輝達留下來。

台北市長蔣萬安昨日也表示，北市府已與新光人壽完成最後手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地回歸市府手中，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度。

新壽董事會上周五通過與北市府合意解約，昨日完成解約所有程序。吳東亮昨日出席台新投信與新光投信合併茶會，會後受訪時談及T17、T18順利解約，他表示，樂見此事有個完美結局，要感謝市府與市長給予肯定，但他也要幫新光人壽講幾句話。吳東亮說，新壽成立60年，一直跟台灣民眾站在一起，念茲在茲就想著讓台灣如何有更佳發展，也希望大家能給新光人壽董監事、員工、董事長魏寶生等最大肯定。

