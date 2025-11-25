勞動市場四大指標向好

國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。主計總處昨（24）日公布10月失業率3.36%，為25年同月新低，較前一個月續降0.02個百分點；工時不足就業者12.6萬人，終結連三升，轉為月減3,000人；另就業人數上升、勞動參與率也提高。

主計總處解讀，前述四大數據指標表現偏正向，顯示就業情勢穩健。

主計總處統計，10月勞動力總人數約1,203.9萬人，月增約2,000人，勞動力參與率（勞參率）則同步上揚0.03個百分點至59.54%，為連二月回升。

就業人數方面，10月總人數達1,163.5萬人，月增約5,000人。

若觀察產業別，服務業部門表現持續穩健，就業人數增加約9,000人，是帶動整體就業成長主力；工業部門則略減約1,000人，農業部門減少約3,000人。

10月失業人數約40.4萬人，月減約3,000人，減幅為0.63%。

主計總處分析，失業人數減少主要來自於初次尋職失業者減少約3,000人，反映畢業生陸續找到工作的季節性現象。工時不足就業者人數，也在連三月上升後首度回落。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，工時不足就業者人數下降，可能是受到減班休息（俗稱無薪假）人數微幅下降所影響。此外新台幣匯率逐漸回穩，可能使廠商接單增加，進而避免提前實施無薪假。

外界關注失業率是否受關稅影響，譚文玲指出，關稅若對產業造成衝擊，主要會反映在無薪假上，因為廠商在訂單狀況不明時，傾向先協商減少工時，而非直接裁員，因此現階段並未反映到失業率數字。

譚文玲表示，10月統計顯示勞動力增加、就業人數上升、工時不足就業者縮減、勞參率同步提高；整體指標皆朝正向變化，顯示就業環境維持穩定。

不過她也提醒，關稅議題尚未定案，廠商對後續情勢仍有疑慮，若相關政策能塵埃落定，將有助企業穩定接單、規劃布局，是影響未來勞動市場的重要變數。