快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

公教退撫基金 恐提前六年破產…影響逾80萬人

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提撥，使公務人員、教育人員退撫基金未提存潛藏負債分別達1.27兆、1.33兆元，最新破產年限為2045年、2042年，皆較前次精算提前六年。聯合報系資料照
自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提撥，使公務人員、教育人員退撫基金未提存潛藏負債分別達1.27兆、1.33兆元，最新破產年限為2045年、2042年，皆較前次精算提前六年。聯合報系資料照

公務人員退撫基金最新精算報告出爐，自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提撥，使公務人員、教育人員退撫基金未提存潛藏負債分別達1.27兆、1.33兆元，最新破產年限為2045年、2042年，皆較前次精算提前六年。

精算報告指出，截至2023年底基準日，公務人員在職人數30.4萬人，領給付退休公務員及遺族近18萬人。教育人員在職人數17.9萬人，領給付教師及遺族逾13.8萬人。簡言之，公教人員退撫影響逾80萬人，合計最新潛藏負債達2.6兆元。

此次精算報告指出，公務及教育人員退撫基金皆已短於30年的財務安全目標。值得注意的是，目前在野黨合作將停砍公教年金，並未納入此次精算。若該提案於立法院通過，意味未來退撫基金給付將會快速膨脹，破產年限恐會再大幅提前。

退撫基金每三年精算一次未來50年財務，此次第九次精算報告是以2023年12月31日為基準。此次精算將退撫基金報酬率由4%提高至4.5%，通膨及退休給付增加率則由上次0.5%提高至1.1%。另2023年7月起新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，亦是重大變化因素。

三年前第八次精算結果顯示，公務及教育人員退撫基金破產年限分別為2051年及2048年，當時特地將退撫新制上路因素納入後精算，公務和教育人員退撫基金因此分別提前至2046年、2044年破產，亦即分別提前五年及四年。顯示退撫新制對舊制財務重大影響。

這次第九次精算報告顯示，破產年度又提前了。精算結果顯示，公、教退撫基金出現當年度收支失衡是在2033年及2032年；基金出現負數年度分別為2045年、2042年。

和第八次精算結果相較，這次公教破產年限提前六年，最主要有兩大原因。第一是2023年7月起退撫新制實施，新任公教人員不再加入舊制，使得舊制收支失衡、基金用罄年度顯著提前，公、教退撫基金因此分別提前四年、三年破產。

第二是自2023年後公教人員退撫提撥率皆維持15%，遠低於最適提撥率，不足額提撥率產生負債增加；另，在職人員俸額增加率和已退人員退休給付增加率仍高於假設，期間退撫基金績效表現佳，但未提存負債仍大幅增加，該因素使得公、教退撫基金皆再提前破產二年。另外，因年改後節省經費挹注到公、教退撫基金，其中教育人員部分挹注款較前次精算少，推估教育人員基金用罄年度再提前一年。

退撫基金 教育
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

前年改委員：在野裝聾作啞 執政認為碰不得 勞保缺口地雷在各黨

藍白擬停砍年金 全民買單！公教年改未竟 半途而廢將讓退撫基金提前破產

回嗆蔡英文年改交接說 羅智強：馬英九沒要把公教逼上絕路

拚停砍公教年金年底三讀 國民黨團：還給退休公教一個公道

相關新聞

公教退撫基金 恐提前六年破產…影響逾80萬人

公務人員退撫基金最新精算報告出爐，自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提...

地上權塗銷…輝達落腳北士科 新壽還地北市府

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18，昨完成塗銷新壽地上權，土地返還台北市政府。市長蔣萬安說，「輝達與台北又近一步。」未來十年，...

公教年改翻盤慘的卻是勞保財務？專家勞團憂「動不了」

軍公教年金改革2018年7月1日上路。才過七年，立院在野黨團已打算聯手翻盤公教年改，力拚在12月三讀。當年年改引發激烈對抗，最後才妥協分十年到位，讓公教退休金所得替代率從100%逐年到2028年降到六成。對照勞保年金改革至今原地踏步，連起步都難，好不容易通過的公教年改又要喊停，不少勞團及專家心裡極度不安。

勞動市場四大指標向好

國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。主計總處昨（24）日公布10月失業率3.36%，為25年同月新低，較前一個月續降...

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

台新新光金控旗下新光人壽昨（24）日與台北市政府針對北士科T17、T18地上權，簽署合意解約協議書，並已收到90%款項（...

明年經濟 一字預測／潘俊榮選「定」 莊大立挑「險」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，工總理事長潘俊榮選「定」，台灣機械公會理事長莊大立選「險」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。