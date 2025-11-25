聽新聞
0:00 / 0:00
明年經濟 一字預測／潘俊榮選「定」 莊大立挑「險」
經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，工總理事長潘俊榮選「定」，台灣機械公會理事長莊大立選「險」。
潘俊榮表示，選「定」是因面對地緣政治與國際經貿情勢劇烈變化，企業經營遭逢前所未有挑戰與艱辛，預計明年仍處動盪多變格局，因此如何保持「定」性格外重要，不論是內外環境都要設法穩定、安定、確定，維持創新前進動力，希望台灣產業可挺過風暴，「穩中求定，定中求勝」，繼續壯大。
莊大立指出，選「險」是因面對美中貿易戰、俄烏戰爭等地緣政治衝突，加上美國對等關稅新政等不確定性，明年整體產業仍充滿挑戰。不過以台灣產業韌性，以及非紅供應鏈商機，仍期盼能「險中求勝」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言