快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

明年經濟 一字預測／潘俊榮選「定」 莊大立挑「險」

經濟日報／ 記者謝柏宏宋健生／台北、台中報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，工總理事長潘俊榮選「定」，台灣機械公會理事長莊大立選「險」。

潘俊榮表示，選「定」是因面對地緣政治與國際經貿情勢劇烈變化，企業經營遭逢前所未有挑戰與艱辛，預計明年仍處動盪多變格局，因此如何保持「定」性格外重要，不論是內外環境都要設法穩定、安定、確定，維持創新前進動力，希望台灣產業可挺過風暴，「穩中求定，定中求勝」，繼續壯大。

莊大立指出，選「險」是因面對美中貿易戰、俄烏戰爭等地緣政治衝突，加上美國對等關稅新政等不確定性，明年整體產業仍充滿挑戰。不過以台灣產業韌性，以及非紅供應鏈商機，仍期盼能「險中求勝」。

精選好禮 立即投票

地緣政治 貿易戰
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澤倫斯基：日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力

韓盼攜手台灣爭取晶片關稅優惠 中經院劉大年：想搭便車嗎？

COP30／今年峰會6特點 貿易、地緣政治相隨

能源與地緣政治 解析資源爭奪與區域競爭如何牽動全球權力新賽局

相關新聞

公教退撫基金 恐提前六年破產…影響逾80萬人

公務人員退撫基金最新精算報告出爐，自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提...

地上權塗銷…輝達落腳北士科 新壽還地北市府

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18，昨完成塗銷新壽地上權，土地返還台北市政府。市長蔣萬安說，「輝達與台北又近一步。」未來十年，...

公教年改翻盤慘的卻是勞保財務？專家勞團憂「動不了」

軍公教年金改革2018年7月1日上路。才過七年，立院在野黨團已打算聯手翻盤公教年改，力拚在12月三讀。當年年改引發激烈對抗，最後才妥協分十年到位，讓公教退休金所得替代率從100%逐年到2028年降到六成。對照勞保年金改革至今原地踏步，連起步都難，好不容易通過的公教年改又要喊停，不少勞團及專家心裡極度不安。

勞動市場四大指標向好

國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。主計總處昨（24）日公布10月失業率3.36%，為25年同月新低，較前一個月續降...

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

台新新光金控旗下新光人壽昨（24）日與台北市政府針對北士科T17、T18地上權，簽署合意解約協議書，並已收到90%款項（...

明年經濟 一字預測／潘俊榮選「定」 莊大立挑「險」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，工總理事長潘俊榮選「定」，台灣機械公會理事長莊大立選「險」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。