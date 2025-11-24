聯準會又有官員表態支持降息 台指期夜盤受激勵

台指期夜盤24日開盤後，在美股電子盤震盪中，以26,615點、上漲1點開出，在道瓊電子盤勁揚中，一度上衝至26,686.7點、上漲72點，但隨道瓊電子隨後出現的急殺走勢拖累，也隨即下跌至26,454點、下跌60點，高低震盪232點，截至晚間9點左右，約在26,614點、約平盤附近遊走。

由於美國聯準會理事沃勒在晚間8點過後的最新談話中表示，目前關注的是勞動力市場，支持在12月降息，至於明年1月隨大量資料將陸續公布，屆時再判斷是否需要再次降息。隨沃勒支持12月降息的談話，立即激勵美股電子盤走勢，道瓊電子盤在接近晚間9點時，不僅由黑翻紅，並上漲逾百點，連帶也激勵台指期夜盤在上半場走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,390元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.08%，半導體期下跌0.5%，中型100期貨指數上漲0.6%。

台股24日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲69點，收26,504點，其中，外資現貨賣超299.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,022口至31,186口；投信賣超6.9億元，自營商買超15.1億元，三大法人合計賣超291.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股開高走低，受MSCI調整影響，爆出超過7,000億元的波段大量，但上漲遭下彎均線反壓，季線得而復失，KD值仍在低檔，但並未破21日低點，短線將在季線附近震盪。