退撫基金最新精算！公教人員將提前六年破產 計潛藏負債達2.6兆元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

公務人員退撫基金最新精算報告出爐。自2023年7月起新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提撥，致公務人員、教育人員退撫基金未提存潛藏負債分別達1.27兆元、1.33兆元，最新破產年限為2045年、2042年，較上次精算提前六年。公教人員退撫兩大類合計最新潛藏負債達2.6兆元。

這次精算報告指出，公務及教育人員退無基金皆已短於30年的財務安全目標。另值得注意的是，目前藍白合作將停砍公教年金，並未納入這次精算。若該提案於立法院通過，意味未來退撫基金給付將會快速膨脹，破產年限恐會再大幅提前。

退撫基金每三年精算一次未來50年財務，第九次精算報係以2023年12月31日為基準。這次精算將退撫基金報酬率由4.0%提高至4.5%，通膨及退休給付增加率則由上次0.5%提高至1.1%。另外，2023年7月起新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，亦是重大變化因素。

三年前第八次精算結果顯示，公務人員及教育人員退撫基金破產年限分別2051年及2048年，第八次報告中特地將退撫新制上路因素納入後精算，公務人員和教育人員退撫基金因此分別提前到2046年、2044年破產，亦即分別提前五年及四年。顯示退撫新制對舊制財務重大影響。

這次第九次精算報告顯示，破產年度又提前了。精算結果顯示，公、教退撫基金出現當年度收支失衡是在2033年及2032年；基金出現負數年度分別為2045年、2042年。

和第八次精算結果相較，報告分析，這次公教破產年限提前六年，最主要有兩大原因。第一是2023年7月起退撫新制實施，新任公教人員不再加入舊制，使得舊制收支失衡、基金用罄年度顯著提前，公、教退撫基金因此分別提前四年、三年破產。

第二是自2023年以後公教人員退撫提撥率皆維持15%，遠低於最適提撥率，不足額提撥率產生負債增加；另，在職人員俸額增加率和已退人員退休給付增加率仍高於假設，期間退撫基金績效表現佳，但未提存負債仍大幅增加，該因素使得公、教退撫基金皆再提前破產二年。另外，因年改後節省經費挹注到公、教退撫基金，其中教育人員部分挹注款較前次精算少，推估教育人員基金用罄年度再提前一年。

第九次精算報告指出，截至2023年底基準日，公務人員在職人數30.4萬人，領給付退休公務員及遺族近18萬人。教育人員在職人數17.9萬人，領給付教師及遺族逾13.8萬人。簡言之，公教人員退撫影響逾80萬人，合計最新潛藏負債達2.6兆元。

