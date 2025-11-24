快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

輝達設子公司資本額10億元 李四川：若願意提高「是不錯啦」

中央社／ 台北24日電
台北市副市長李四川。本報資料照片
台北市副市長李四川。本報資料照片

北市政府今天已塗銷新壽地上權，確定輝達（NVIDIA）落腳北士科T17、T18。副市長李四川今天表示，輝達在北市的子公司資本額目前是新台幣10億元，如果願意更高「是不錯啦」。

李四川今天接受媒體專訪時，除說出市府今天已經塗銷新壽的地上權，評估輝達落腳北士科T17、T18，「應該確定了」之外，他也說，市府希望輝達在台設立子公司時，輝達全球不動產副總裁艾克曼（ScottEkman）有問說資本額要多少，當他說依法為新台幣8億元以上時，對方還說這是「small money」小額的錢。

李四川告訴中央社記者，輝達現在是以10億元作為在台設立子公司的資本額。被問及會不會希望更高時，李四川說，要看輝達後續投資的情形，「如果願意是不錯啦」。

此外，熟稔國際貿易運作的法界人士說，美國商務部曾對輝達營運進行調查，若未來有狀況發生，子公司是把資本額拿來做處理，分公司才能追責到母公司，以及會否波及到台灣的對外貿易，應注意。

李四川說，照道理看起來這個狀況比較不大，北市只提供土地，如果有商業行為問題，就另外以商業行為問題處理。

李四川 北市 北士科
×

