國科會預告修正國家核心關鍵技術清單 軍工、太空等10項相關技術納入

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會24日預告修正國家核心關鍵技術項目，由原本的32項擴增至42項，主要是考量我國軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術之營業秘密，因此這次新增10項及變更1項技術項目。

國科會表示，符合《國安法》之國家核心關鍵技術，整體技術領域分為國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等。國科會未來將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關滾動調整關鍵技術項目與保護範疇。

這次預估新增十項，其中國科會主管兩項，都是太空相關科技。包括：運用全球衛星導航系統無線電掩星或反射觀測之地球環境參數測量技術、高精度衛星姿態控制與指向技術等。另修正原本已列入項目內容為「具主動式相位陣列天線之高影像解析度合成孔徑雷達（SAR）系統技術」。

國防部則新增「軍用多模態情資智慧化分析暨生成技術」、「軍用極音速載具之超音速燃燒衝壓引擎整合設計技術」、「軍用定向高能雷射武器系統之雷射功率提升技術」、「高能火炸藥CL-20合成製造技術」等等共八項。

經濟部則仍維持「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」、「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」等等八項關鍵技術，這次未有變更或新增。

國科會表示，為強化國家核心關鍵技術之營業秘密保護，避免遭受不法侵害，2025年國科會協同各部會滾動盤點符合《國家安全法》定義之國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，完成本次預告修正草案，即日起至12月8日止，預告期間國科會將蒐集各界意見交由技術主管機關研議，預定於今年底前召開國家核心關鍵技術審議會進行項目認定與變更，並送行政院公告。

太空 人工智慧
相關新聞

與新壽正式分手 蔣萬安秀與副總裁會面照：輝達與台北又近一步

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約協議書、今天上午土地也已返還北市府。台北市長蔣萬安今天也在臉書秀出他與...

連二降！10月失業率3.36% 對等關稅衝擊暫止穩

主計總處今（24）日發布10月失業率為3.36%，較上月下降0.02個百分點，續創25年來同期最低，且連續二個月下降，與...

完成塗銷登記 北市府宣布北士科 T17、T18正式收回

臺北市政府24日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。接下來將續行與輝達公司（NVIDIA）...

李四川曝曾嗆新壽1句話...談判一度卡關曝蔣萬安態度

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約、土地也已還北市府。李四川今天接受網路節目專訪，回顧迎輝達落腳北士科，...

10月失業率續降至3.36% 寫25年同期新低

國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。主計總處24日公布10月人力資源調查統計結果，失業率較上月續降0.02個百分點，...

CCPI減碳排名曝光 彭啟明不解「落後印度」直呼奇怪：排名做參考

「台灣在CCPI減碳排名全球59名，減碳是否落後國際？」藍委陳菁徽24日質詢時如此質疑，但環境部長彭啟明回應說：「該排名很奇怪，印度碳排比我國前面…

