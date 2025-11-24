快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處發布10月失業率3.36%，連續三個月下降，且創25年同期最低。記者林俊良／攝影
主計總處發布10月失業率3.36%，連續三個月下降，且創25年同期最低。記者林俊良／攝影

主計總處今（24）日發布10月失業率為3.36%，較上月下降0.02個百分點，續創25年來同期最低，且連續二個月下降，與畢業季效應遞減有關。其中被視為反映無薪假情況的「工時不足就業者」12.6萬人，較9月減少3千人，顯示對等關稅衝擊程度暫時未再擴大。

主計總處統計，10月失業率為3.36%，經季節調整後失業率3.33%，均較上月下降0.02個百分點。1至10月失業率平均為3.35%，較上年同期下降0.04個百分點。

主計總處說明，10月失業人數為40.4萬人，較上月減少3千人，主因初次尋職失業者減少3千人所致，也就是畢業季新鮮人失業情勢趨緩。與上年同月比較，失業人數減少4千人或0.97%。1至10月失業人數平均為40.3萬人，較上年同期減少4千人、0.90%。

10月就業人數1163.5萬人，較上月增加5千人，其中服務業部門增加9千人，工業部門則減1千人，其中製造業就業人數較上月增加2千人，但較去年同月則減1.4萬人。1至10月就業人數平均為1162.2萬人，較上年同期增加3萬人、 0.26%。

被視為反映無薪假人數的10月「工時不足就業者」12.6萬人，較上月減少3千人。「工時不足就業者」，指的是因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係），以致資料標準周實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者。此一指標一般被認為最能反映無薪假趨勢，也就是有可能因受僱單位實施無薪假而致工時減少。

工時不足就業人數自今年7月明顯增加，一度在9月達到12.9萬人高峰，創今年以來最高。10月工時不足就業人數12.6萬人，較上月減少3千人、2.43%，顯示近期因對等關稅衝擊而實施無薪假的情勢未再擴大。

按年齡層觀察，20至24歲失業率11.81%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.78%，較上月略升，30至34歲者為3.22%則較上月下降。

失業率 工時
相關新聞

與新壽正式分手 蔣萬安秀與副總裁會面照：輝達與台北又近一步

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約協議書、今天上午土地也已返還北市府。台北市長蔣萬安今天也在臉書秀出他與...

完成塗銷登記 北市府宣布北士科 T17、T18正式收回

臺北市政府24日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。接下來將續行與輝達公司（NVIDIA）...

李四川曝曾嗆新壽1句話...談判一度卡關曝蔣萬安態度

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約、土地也已還北市府。李四川今天接受網路節目專訪，回顧迎輝達落腳北士科，...

連二降！10月失業率3.36% 對等關稅衝擊暫止穩

主計總處今（24）日發布10月失業率為3.36%，較上月下降0.02個百分點，續創25年來同期最低，且連續二個月下降，與...

10月失業率續降至3.36% 寫25年同期新低

國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。主計總處24日公布10月人力資源調查統計結果，失業率較上月續降0.02個百分點，...

CCPI減碳排名曝光 彭啟明不解「落後印度」直呼奇怪：排名做參考

「台灣在CCPI減碳排名全球59名，減碳是否落後國際？」藍委陳菁徽24日質詢時如此質疑，但環境部長彭啟明回應說：「該排名很奇怪，印度碳排比我國前面…

