10月失業率續降至3.36% 寫25年同期新低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。圖／AI生成
國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。圖／AI生成

國內勞動市場延續穩定態勢，失業率再下滑。主計總處24日公布10月人力資源調查統計結果，失業率較上月續降0.02個百分點，來到3.36%，寫下2001年以來10月份同期新低。主計總處指出，10月各項數據表現都偏向正向，顯示就業情勢穩健。

依主計總處統計，10月勞動力總人數約1,203萬9,000人，較上月微幅增加約2,000人，勞動力參與率（勞參率）則同步上揚0.03個百分點至59.54%，為連續第二個月回升。

在就業人數方面，10月總人數達到1,163萬5,000人，月增約5,000人。若觀察產業別變化，服務業部門表現持續穩健，就業人數增加約9,000人，是帶動整體就業成長的主力；工業部門則略微減少約1,000人，農業部門亦減少約3,000人。

失業狀況方面也更為穩定，10月失業人數約40萬4,000人，較上月減少約3,000人，減幅為0.63%。主計總處分析，失業人數的減少主要來自於初次尋職失業者減少約3,000人，反映了畢業生陸續找到工作的季節性現象。工時不足就業者人數，也在連續三個月上升後首度回落。10月人數約12萬6,000人，較上月減少約3,000人，減幅為2.43%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，工時不足就業者人數下降，可能是受到減班休息（俗稱無薪假）的人數微幅下降所影響。此外，台幣兌美元匯率在9月底回升至30.4元後，目前更回升至31.4元，匯率逐漸回穩，可能使廠商接單增加，進而避免提前實施無薪假。

針對外界關注的失業率是否受到關稅影響，譚文玲指出，關稅若對產業造成衝擊，主要會反映在無薪假上，因為廠商在訂單狀況不明時，傾向先協商減少工時，而非直接裁員，因此現階段並未影響到失業率數字。

譚文玲表示，10月的統計顯示勞動力增加、就業人數上升、工時不足就業者縮減、勞參率也同步提高；整體指標皆朝正向變化，顯示就業環境維持穩定。不過她也提醒，關稅議題尚未定案，廠商對後續情勢仍有疑慮，若相關政策能塵埃落定，將有助企業穩定接單、規劃布局，是影響未來勞動市場的重要變數。

