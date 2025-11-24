與新壽正式分手 蔣萬安秀與副總裁會面照：輝達與台北又近一步

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約協議書、今天上午土地也已返還北市府。台北市長蔣萬安今天也在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman會面的合照，表示「輝達與台北，又近一步！」

蔣萬安今天在臉書說，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！

蔣說，今天北市府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17 T18土地已正式回歸市政府。上周，輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。蔣也向副總裁表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。