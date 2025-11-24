CCPI減碳排名曝光 彭啟明不解「落後印度」直呼奇怪：排名做參考

「台灣在CCPI減碳排名全球59名，減碳是否落後國際？」藍委陳菁徽24日質詢時如此質疑，但環境部長彭啟明回應說：「該排名很奇怪，印度碳排比我國前面。」陳菁徽又問說：「該報告批評台灣過度使用天然氣。」彭啟明則說：「天然氣目前在國際都被視為過渡能源，政府會努力減碳，相關排名僅作參考。」

天然氣是過渡能源

立法院衛環委員會24日邀環境部長彭啟明列席報告業務概況。國民黨立委陳菁徽表示，台灣在「氣候變遷績效指標（CCPI）」60幾個國家內排名第59名，對此環境部有什麼回應？彭啟明表示，這份排名呈現不出來台灣減碳的努力，畢竟各國的目標不同，很難將其定量化比較，且CCPI只有找特定NGO，觀點會有偏頗狀況。

但陳菁徽質疑，報告中也有提到台灣為了減煤，大幅擴張天然氣，並批評政府將天然氣包裝為乾淨燃料，且缺乏法律明定燃煤退場，還有明確的化石燃料減量承諾，環境部是否要與經濟部與國發會討論如何強化減碳？彭啟明則說，CCPI每年的排名都有點奇怪，而天然氣本來在國際就是常做為過渡能源使用。

光電三法難推動

「我國在2030、2035年也有能源配比！」彭啟明表示，該報告主要是依據本國3位NGO的意見進行評比，台灣的減碳有些地方確實需要改進，因此會參考部分CCPI意見，但有些台灣也有自己的NDC（國家自主減碳貢獻）路徑，不會全部都採納CCPI相關的論述。

針對立法院進日三讀通過《光電三法》、將設置光電的環評母法化，彭啟明不滿指出，相關門檻缺乏科學討論，使台灣成為最嚴格的地方，恐影響綠電推動，相關部會後續仍需協調如何落實，避免影響太陽能推動與綠電供給。另外，外界關注環境部參與國際氣候活動的狀況，彭僅表示，在友邦協助下有成功與多國代表密集會晤。

