完成塗銷登記 北市府宣布北士科 T17、T18正式收回

臺北市政府24日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。接下來將續行與輝達公司（NVIDIA）之專案設定地上權簽約等事宜，對輝達海外企業總部正式落腳臺北市，更向前邁進一步。

台北市長蔣萬安也在臉書上發文。他表示，今天，臺北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地已正式回歸市政府。

蔣萬安說，「上周輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。我也向他表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。」

輝達將首個海外總部選在臺北，對臺灣具有重大意義。未來十年，臺灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇臺北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「臺北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！