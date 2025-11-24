李四川曝曾嗆新壽1句話...談判一度卡關曝蔣萬安態度

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約、土地也已還北市府。李四川今天接受網路節目專訪，回顧迎輝達落腳北士科，與新壽解約過程，市長蔣萬安有沒有逼進度？蔣萬安不擔心影響連任？李四川透露「蔣萬安市長沒逼我，不過很清楚，就是要輝達一定要在台北市！」

「我可以承擔輝達不在台北市，我最多引咎辭職而已。」甚至李四川也透露，談解約過程一度卡關，他也曾經跟新壽嗆這句話，所以新壽都會說，他對新壽很兇，就有那麼一次，李說，公務員怎麼樣都要依法行政，他也理解新壽在商言商。

「說實在，已經很拚命了！」李四川今天回顧從今年5月到9月，與新壽合意解約做到現在，可以這樣已經很拚命了。對於外界還有人質疑與新壽解約處理速度慢？李四川說，他可以接受每個人要輝達快落腳，但這塊地如果是北市府的地、沒有地上權案當然速度會跑很快，不過這塊地發包給新壽，新壽又沒有違法，還有直接給輝達，也會有法令的問題。

李四川說，他從來沒有從選舉角度來處理輝達案，除了要讓輝達在台北市，他也必須要在每個步驟都依法辦理，不能讓經辦同仁以後可能被抓去關，儘管過程被質疑怎麼處理這麼慢，都是要依據法律解決。

李四川今天中午接受媒體人尚毅夫網路節目「新聞給問嗎？」專訪，尚毅夫問李四川，先前外界認為輝達如果從台北市飛了，蔣萬安連任也會有危險？過程中蔣萬安不擔心？李四川說，蔣萬安市長都沒有逼他，甚至議會要他硬起來，他也曾嗆新壽一句話，「我可以承擔輝達不在台北市，我最多引咎辭職而已。」但公務員怎麼樣都要依法行政，他也理解新壽在商言商。