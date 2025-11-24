洪申翰：全勤獎金屬工資 勞工請病假應按比例扣

勞動部上週預告修正「勞工請假規則」，其中規定雇主扣全勤獎金不得違反比例原則。勞動部長洪申翰今天說，全勤獎金屬工資一部分，不應全有或全無，勞工請病假時應按比例扣除。

勞動部為強化勞工病假權，上週預告修正「勞工請假規則」，擬明年元旦上路，其中有關全勤獎金部分，規定雇主扣除時不得違反比例原則，或對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工不敢請病假。

洪申翰今天上午接受「POP撞新聞」專訪，他說，好幾個法院的判決，都把全勤獎金視為工資的一部分，修正「勞工請假規則」，就是不要因請1天病假，就損失全勤獎金，也就是全勤獎金不應是全有或全無，因為勞工會因代價太大而抱病上班，不是一件好事。

洪申翰表示，勞工請病假已有扣半薪的損失，勞動部與產業公協會討論過，全勤獎金可依病假天數按比例扣除還算合理，也就是請1天就扣除1/30，希望藉由新的制度，讓企業能將勞工的健康權擺在優先的地位，一個身心健康的勞工上班時的效率會更好。

另外，洪申翰說，無論勞工請幾天病假，雇主在考核勞工時，應該是綜合考量，有些勞工請病假，但業績仍能保持很好。